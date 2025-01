Eksplozija u luci u Barceloni: Jedna osoba poginula, više ozlijeđeno

Jedna je osoba poginula, a druga teško ozlijeđena, u utorak u eksploziji spremnika s metil-acetatom u barcelonskoj luci, objavili su vatrogasci i ostale hitne službe. Metil-acetat je jako zapaljiva tekućina koja se koristi kao otapalo u ljepilima, bojama i za uklanjanje laka na noktima.

U objavi na X-u vatrogasna služba glavnog grada Katalonije objavila je da je do eksplozije došlo tijekom radova održavanja na tzv. energetskom pristaništu na kojem se iskrcavaju kemijski proizvodi. Više osoba je lakše ozlijeđeno, piše u objavi na društvenoj mreži. Kako su objavile nadležne službe, do eksplozije je došlo nakon izbijanja požara u zoni u kojoj djeluje grupacija Tepsa. Za Barcelonu je bila oglašena uzbuna od kemijskog rizika, no opasnost od trovanja za stanovnike grada je uklonjena.

