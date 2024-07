Ekonomski analitičar otkrio zašto je hrana skuplja u Hrvatskoj nego ostatku EU: 'Imamo jedan fenomen'

U Hrvatskoj , cijene hrane u maloprodaji često su više nego u susjednim zemljama poput Slovenije i Austrije, što djelomično može biti posljedica visokih poreza na potrošnju. Trenutna inflacija također privlači pažnju, s nedavnim podacima koji pokazuju najniže stope u posljednje tri godine, što je rezultat sustavnog mjerenja više od 600 proizvoda svakog mjeseca, istaknuo je ekonomski analitičar Damir Novotny.

Novotny nedavno je u emisiji "Novi dan" detaljno komentirao ovu temu. On je naglasio da je inflacija trenutno pod kontrolom, kako u Hrvatskoj, tako i u euro-području. "Možemo reći da je inflacija trenutno pod kontrolom. Sličan trend primjećuje se i u euro-području. U Hrvatskoj također bilježimo usporavanje rasta cijena ." Međutim, upozorio je na moguće vanjske šokove koji bi mogli destabilizirati situaciju. "Nedostatak hrane zbog loših vremenskih uvjeta ili eskalacija u Ukrajini mogli bi pokrenuti rast cijena energenata", dodao je. Osvrnuvši se na unutarnje ekonomske dinamike, Novotny je istaknuo: "Hrvatska ima jedan fenomen što druge susjedne zemlje nemaju, a to su razlike regionalne među cijenama. Primjerice, razlika između Osijeka i Dubrovnika može biti i do tri puta ako gledamo osnovne potrošačke artikle. To ukazuje na nejednak razvoj naših regija što utječe na potražnju i ponudu."

Kada je riječ o poreznoj politici, Novotny je naglasio: "Hrvatska ima visoke poreze na potrošnju, što značajno utječe na cijene hrane u maloprodajnim lancima. Naši susjedi često imaju niže stope PDV-a na hranu, što rezultira nižim cijenama u njihovim trgovinama u usporedbi s Hrvatskom. Osim toga, troškovi transporta su kod nas znatno viši." Pred kraj Novotny je progovorio o perspektivi samodostatnosti u poljoprivredi: "Dok je EU u cjelini samodostatna, Hrvatska se još uvijek suočava s izazovima niske produktivnosti u poljoprivrednoj proizvodnji. Ideja o potpunoj samodostatnosti u skoroj budućnosti za nas nije realna."

>>> FOTO Cijene na rovinskoj tržnici

VEZANI ČLANCI: