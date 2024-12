EBRD ulaže 50 milijuna eura u Podravku Agri za preuzimanje Fortenovinih poljoprivrednih kompanija

Podravka i novoosnovano društvo Podravka Agri potpisali su ugovore s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) o vlasničkom ulaganju u Podravku Agri, u iznosu od 50 milijuna eura. Time EBRD i financijski podržava Podravku u realizaciji preuzimanja poljoprivrednog segmenta Fortenova grupe koji čine Belje plus, PIK-Vinkovci plus, Vupik plus, Energija Gradec, Belje Agro-Vet plus i Felix plus, priopćili su iz Podravke. Nakon provedbe transakcije, Podravka će u društvu Podravka Agri imati 84,99% vlasničkog udjela, a EBRD 15,01%. Iz Podravke podsjećaju kako su Podravka Agri i Fortenova grupa ljetos potpisale kupoprodajni ugovor o preuzimanju poljoprivrednog segmenta Fortenova grupe, ukupne vrijednosti 333 milijuna eura. Za efektivno preuzimanje tih kompanija potrebno je odobrenje AZTN-a, koje se još očekuje.

– Potpisivanjem ugovora s EBRD-om napravili smo važan korak prema finalizaciji akvizicije poljoprivrednog segmenta Fortenova grupa. Partnerstvo s EBRD-om omogućit će prijenos najboljih svjetskih praksi u upravljanju poljoprivrednim kompanijama i dodatno ojačati korporativno upravljanje u novoosnovanom društvu Podravka Agri. Uvjereni smo da će naša suradnja pridonijeti ostvarivanju ambicioznih planova modernizacije i razvoja preuzetih kompanija te njihovu daljnjem pozicioniranju kao lidera hrvatske poljoprivrede – rekla je Martina Dalić, predsjednica Uprave Podravke.

Preuzimanje poljoprivrednog segmenta Fortenova grupe značajan je strateški iskorak za Grupu Podravka, u kojoj će po finalizaciji te transakcije poljoprivredna proizvodnja biti treći stup poslovanja, uz prehrambenu i farmaceutsku industriju. Upravo zato osnovano je društvo Podravka Agri koje će upravljati novostečenim poljoprivrednim segmentom, a unutar kojeg će preuzete kompanije nastaviti poslovati kao samostalna društva.

– Ova akvizicija predstavlja vrlo dobru priliku te smo, u suradnji s Podravkom, posvećeni ostvarivanju punog potencijala preuzetih kompanija, oslanjajući se na značajno iskustvo EBRD-a u sektoru hrane i agrobiznisa diljem SEE regije – dodala je Charlotte Ruhe, izvršna direktorica EBRD-a za srednju i jugoistočnu Europu. Sudjelovanje EBRD-a kao partnera u transakciji pridonijet će povećanju konkurentnosti navedenih poljoprivrednih kompanija, a ujedno podržati i razvoj i poboljšanje korporativnog upravljanja, u skladu s vodećim svjetskim standardima, naglasili su iz Podravke.

>>> KVIZ Zvončari, bećarci, bušari: Koliko znate o hrvatskim običajima? Pripremili smo 15 zanimljivih pitanja