Radnice Podravke: 'I Teta Vegeta bila bi ponosna na novi centar'

Radnice Podravke, gospođe u bijelim kutama i s bijelim kapicama na glavi, radoznalo su promatrale šušur otvaranja novog logističko-distributivnog centra u Koprivnici vrijednog oko 48 milijuna eura. Iznad njihovih glava dron, a u gužvi konobari koji im sa smiješkom nude pune čaše šampanjca.

Cure na crvenom tepihu

– Cure, pa mi smo na crvenom tepihu! – veselile su se pri ulasku na novi ponos naše najveće prehrambene industrije, ovdje u predgrađu Koprivnice.

– Toliko je crvenih svjetala, da se meni čini kao da smo u Amsterdamu, a ne u poslovnoj zoni Danica – šalile su se dame u bijelom, a jedna je dodala:

– Teta Vegeta, naša Zlata Bartl, bila bi ponosna da ovo vidi – spomenula je izumiteljicu Vegete, gospođu koja je ponos podravskog kraja.

Radnike posljednjih godina predvodi jedna druga žena, Martina Dalić, s prioritetima modernizacije, uvođenjem novih tehnologija, digitalizacije, povećanja efikasnosti i energetske učinkovitosti i poboljšanja uvjeta rada. Na otvorenju novog Podravkinog logističko-distributivnog centra, koji se izgradio u ravno 506 dana i kojim je završen investicijski ciklusa Grupe Podravka koji se provodi u skladu sa Strategijom poslovanja Grupe Podravka do 2025., predsjednica Uprave je ispričala:

– Fascinantno zadnje, veliki je ovo dan za Podravku. Trenutak je potpuno nove faze razvoja. Oslonjeni smo na daleko poznatu radišnost i marljivost radnika Podravke, i s velikim samopouzdanjem gledamo u budućnost. U protekle tri i pol godine izgradili smo novu tvornicu, novi pogon, montirali nove kompleksne proizvodne linije, od kojih su neke duge i stotinu metara, imamo nove linije za pakiranje i punjenje, nove sterilizatore, komoru, na krovovima naših tvornica sunčana je elektrana snage 13 megavata, investirali smo i u poboljšanje uvjeta rada, klimatizaciju svih pogona, obnovili radnički restoran, obnovili sedmerokatnicu u centru..., a kruna svega je ovaj objekt vrijedan 48 milijuna eura. Novi će centar promijeniti način na koji Podravka opslužuje robom tržišta, a osobito naše domaće. Sve smo to napravili u tri i pol godine, i to od nule, i ponosna sam na rezultate. Uložili smo mnogo u budućnost Podravke, ali pred nama je još puno posla, sigurna sam da ćemo složno raditi i u razdobljima koja slijede – kazala je Dalić, pa dodala: – Došla sam u Podravku prije manje od četiri godine, obećala sam da ću svu svoju energiju uložiti u rast i razvoj tvrtke, i možda je danas dan da se vidi koliko je to obećanje ispunjeno. Dakako, obećanje sam tada dala – od srca.

Prvi čovjek grada sa sjevera, poznatog upravo po – Vegeti, razgledavao je sa zanimanjem centar u predgrađu Koprivnice. – Vau! Impozantno, čestitam od srca, s puno veselja i ponosa. Svjetsko, a naše! – kazao je Mišel Jakšić, gradonačelnik Koprivnice, pa nastavio: – Generacije su podravkašica i podravkaša gradile Podravku kakva je danas, realno ona je jedina hrvatska multinacionalna kompanija, a ogromna erupcija rasta kreće prije 77 godina, kada kreće rast naše Podravke, ali se i grade nove kuće, grade se u Koprivnici i prve stambene zgrade, ceste, škole, vrtići, promovira se naša kultura i naivci, i tvrtka je sve to vrijeme snažan generator onoga što se događa u Podravini i Koprivnici. Nema tog uspjeha u našem gradu u koji nije ubačena barem jedna mala žličica Vegete – poentirao je Jakšić.

Gradonačelnik malog grada, ali za koji se upravo zbog Vegete zna u cijelom svijetu, tvrdi kako njihov primjer mogu slijediti i drugi u zemlji. – Podravka vraća hrvatsku poljoprivredu na velika vrata, i to je put kojim bismo trebali ići. Istina, danas su zeznuta vremena, ima kriznih momenata, ali vjerujem kako Podravka, Koprivnica i Hrvatska mogu pobijediti svaku krizu zahvaljujući vlastitom odricanju, radu, srcu, ali i vlastitoj pameti. Uostalom, cijeli svijet zna gdje je ta Koprivnica, grad u kojem se osjeti miris Čokolina i Vegete!

Stvaraju ukusniji svijet

Potpredsjednike Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Josip Dabro dodao je: – Ako se vratimo u 1934. godinu, kada nastaje tvrtka s tradicijom dugom 90 godina, koje je u međuvremenu prolazila i turbulentna vremena i razdoblja, shvatit ćemo da je Podravka već tada stvarala brendove, dok nitko drugi nije ni znao što to uopće znači. Vjerujem kako je Martina Dalić, koja je i meni kao ministru svjetionik kada je riječ o prerađivačkoj proizvodnji, ostavila trag za sljedećih 90 godina u ovoj kompaniji – kazao je Dabro.

Direktor logistike Podravke Gordan Drnas, koji će i voditi ovaj centar dodao je: – Bez radnika ne bismo puno napravili, ovaj su centar oni sagradili – kazao je Drnas, ponosno su čestitke primali i voditelj projekta Tomislav Đuranek, direktor proizvodnje Branimir Perković, član Uprave Davor Doko te direktorica nabave Dijana Mioč koja je vodila brigu o nabavama u vrijednosti 250 milijuna eura.

– Tu ćemo nastaviti stvarati ukusniji svijet, probat ćete... – najavljuju podravkašice i podravkaši.

