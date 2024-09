Dronovi nadziru Zeleni otok kod Batine, do kuća se može jedino čamcem po Dunavu

– Stigao je, sada čekamo da ode, i tako cijeli život – slegnut će ramenima Jožef Horvat kojega smo danas ujutro zatekli na nasipu uz Dunav u Batini. Rijeka se izlila iz korita pa iz vode strše klupe i metalni natpis "Zabranjeno parkiranje", a uz "pravu" obalu parkiran je kruzer. Vrhunac vodenog vala stigao je u Hrvatsku, Dunav je u Batini u noći na srijedu zabilježio razinu od 708 centimetara, no ona je do zore počela stagnirati, pa i opadati te su u podne izmjerena 703 centimetra.

– Nitko nije ugrožen jer je napravljen kvalitetan nasip, a nekada nije bilo tako... – dodaje Horvat, koji se rano ujutro iz Kneževih Vinograda zaputio u Batinu jer je moćna i nabujala rijeka ujedno atrakcija. – Najgore je prošlo – smireno će Slavko Bikicki, čija je kuća u prvom redu do Dunava. – Podrum mi je suh, to je najvažnije. Nije me strah. Mi smo tu svi navikli na visoke vodostaje, sjedaj u čamac i tjeraj – nadovezuje se on.

Mjere izvanredne obrane od poplave na snazi su već nekoliko dana, odnosno otkako je vodostaj dosegnuo 650 centimetara. Pod 24-satnim je nadzorom ukupno 26,5 kilometara dunavskih nasipa od državne granice s Mađarskom, područja Općine Draž preko naselja Batine do dionice Zmajevac-Ludaš. Sve su službe na nogama – od civilne zaštite, preko policije, do Instituta za vode. Na teren su upućena i 34 pripadnika Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Zagreb i Osijek, koji su osposobljeni za spašavanje u poplavama i rad s bespilotnim letjelicama.

– Dunav stagnira, nema zaista nikakvih problema. Iako kiša pada, nisu to ozbiljne količine i ne bi trebale utjecati na vodostaj. Kopački rit može primiti veće količine vode i to je dobra mjera obrane od poplava. Drava je u Osijeku u srijedu u 9 sati mjerila 393 centimetra i rijeka se prelila, kako je i očekivano, na šetnicu uz lijevu obalu. Drava raste, ali padom vodostaja Dunava očekujemo i pad vodostaja na Dravi – kazuje župan Mato Lukić, ujedno i šef Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije. Visok vodostaj zadržat će se i idućih nekoliko dana, no teško je prognozirati koliko.

– Velika je to količina vode, nasipi trpe velik pritisak. Izvanredne mjere ostaju na snazi dok Dunav ne padne na 650 centimetara i tada ćemo moći reći da je ovaj vodeni val prošao – zaključuje Lukić. Situacija u Podunavlju prati se i dronovima, a jedan od njih nadzire Zeleni otok, vikend-naselje nadomak Batine koje je još od vikenda "odsječeno" od svijeta.

– Dogodilo nam se da nismo mogli pronaći izlaz jer je voda prekrila put kojim smo prošli, tako da smo morali potražiti alternativni pa nas je kolega dronom navodio – kaže Danijel Frtalj, voditelj tima za spašavanje iz poplava pri Ravnateljstvu civilne zaštite u Batini. Do kuća na Zelenom otoku može se jedinom čamcem, a on od kopna do središta naselja vozi gotovo pola sata. Plovimo – cestom, nogometno igralište više nalikuje vaterpolskom, iz vode vire vrhovi hidranata i kanti za smeće...

– Kuće su potopljene, ostao je u naselju samo jedan stariji bračni par. Oni imaju sve potrebno, imaju i svoj čamac, a ako im nešto ipak zatreba, tu je Centar 112. Teško mi je reći koliko će još dugo Zeleni otok biti odsječen, ali sigurno nekoliko dana. Ovdje se to događa nekoliko puta godišnje pa mještanima ovo nije nikakva novina, svega su toga svjesni – govori Frtalj. Batinu je danas posjetio i potpredsjednik Vlade RH i ministar branitelja Tomo Medved.

