Drama u Jadranu: Putnik pao s kruzera u more, u tijeku je potraga

U tijeku je potraga za putnikom koji je pao s kruzera u moru kod Dubrovnika, neslužbeno doznaje Dubrovački dnevnik. Radi se o kruzeru Explorer Of The Seas koji je trebao danas u podne stići do Zadra.

Putnik je navodno upao u more kod otočića Jabuka, a na moru su trenutno brodice koje pomažu u potrazi.

