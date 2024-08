Automobil sletio u more na Viru, jedna osoba poginula: 'Policija je sve blokirala'

Noćas, u 3:13, na Viru je jedna osoba smrtno stradala u slijetanju osobnog automobila u more. - Nakon dojave na mjesto događaja su odmah upućene sve žurne službe. Prilikom slijetanja vozila u more jedna osoba je smrtno stradala te je u tijeku provođenje očevida kako bi se utvrdile okolnosti prometne nesreće - istakli su iz zadarske policije.

Iz policije su nam rekli kako je do slijetanja automobila došlo kod svjetionika na Viru. Očevid je u tijeku i iz policije ističu kako još uvijek nije poznato je li osoba koja je sletjela u more preminula od ozljeda ili se utopila. - Moj poznanik je bio kod svjetionika, i pokušao biciklom doći do mjesta tragedije, ali policija je sve blokirala. Tamo je dijelom ograđen prostor i teško mi je za pretpostaviti kako je do slijetanja došlo - rekao je za Večernji list jedan Viranin.

