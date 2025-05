Obiteljski odmor pretvorio se u noćnu moru: Britanka (28) preminula u Turskoj, obdukcija otkrila šokantan detalj

Beth Martin (28) iz Engleske preminula je pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima samo dan nakon dolaska u Tursku, gdje je s mužem Lukeom i njihovo dvoje djece, u dobi od osam i pet godina, stigla na odmor, izvještava Daily Mail. Već na aerodromu Beth se počela osjećati loše – postala je dezorijentirana i zbunjena, zbog čega je hitno prevezena u bolnicu. Smještena je na odjel intenzivne njege, a liječnici su tada posumnjali na srčane tegobe. Nažalost, preminula je već sljedećeg dana.

Obitelj tvrdi da nisu bili svjesni ozbiljnosti njezina stanja te da nisu na vrijeme obaviješteni o njezinoj smrti. U međuvremenu, turske vlasti su ispitivale njezina supruga zbog sumnji da je odgovoran za njezinu smrt, no kasnije je oslobođen svih optužbi. Situacija je dodatno šokirala obitelj kada je britanska obdukcija pokazala da je Bethino srce uklonjeno bez znanja i pristanka bližnjih. Bolnica u kojoj je bila hospitalizirana sada je pod istragom zbog mogućih liječničkih pogrešaka i drugih ozbiljnih propusta.

My cousin Beth - a young mother-of-two - tragically died after falling ill on holiday in Turkey. The events that led to her death were simply horrendous.



Today I’m asking @JillMorrisFCDO to help them get answers.



