Doznajemo detalje o uvođenju vojnog roka: Predložena dva modela, vjerojatno će se plaćati i ulazit u radni staž

Predsjednik države Zoran Milanović nedavno je iznio svoj stav o povratku obveznog vojnog roka i postavio pitanje imamo li za to mogućnosti. - To je tema za razgovor na najvišoj i najodgovornijoj razini, da zaključimo možemo li mi to. I ako možemo, kako? Imamo li dovoljno vojnika, kakva nam je popuna profesionalnih vojnika, imamo li dovoljno dočasnika i gdje će ti ljudi otići kada dođu ročnici na nekoliko mjeseci da se osposobe - rekao je predsjednik Milanović.

Kako neslužbeno doznajemo, Oružane snage, koje su pripremile model, i Ministarstvo obrane spremni su za provođenje temeljnog vojnog osposobljavanja, i za model od dva mjeseca i za model od tri mjeseca. Model od dva mjeseca bi preslikao dragovoljno vojno osposobljavanje koje trenutno traje dva mjeseca, odnosno osam tjedana. Ministarstvo obrane i Oružane snage pripremili su modele i spremni su za provođenje vojne obuke, a odluka će biti na političkim razinama, Vladi i Saboru kako, na koji način i kada bi se ona počela provoditi. Modeli će uskoro biti predstavljeni Vladi RH, ali i predsjedniku Milanoviću.

Godišnje oko 18.000 mladića postaje punoljetno, no pozivat će ih se nekoliko tisuća, ne sve. Uostalom, ne mogu svi ni proći liječnički pregled. Odredit će se nulta generacija od koje će se pozivati na temeljno vojno osposobljavanje, a ostali će se moći dragovoljno prijaviti. Dragovoljno vojno služenje će se integrirati u obavezno vojno osposobljavanje - tko bude htio, moći će se prijaviti. Motivirat će se služenje obveznog vojnog osposobljavanje, moguće je, kako doznajemo, i da će biti plaćeno kroz naknadu - ona sad za dragovoljno vojno osposobljavanje iznosi 900 eura mjesečno. Još je nekoliko ideja koje se razmatraju. Razmišlja se, tako, da onima koji odsluže temeljno vojno osposobljavanje taj rok uđe u radni staž, a možda i da imaju prednost pri zapošljavanju.

Što se civilnog roka tiče, on će se definirati zajedno s MUP-om, Civilnom zaštitom te lokalnom i regionalnom samoupravom. Sve će biti, ističe se, unutar ustavnih okvira jer priziv savjesti je ustavna kategorija. Poanta je, dakle, da se kroz povlastice potiče služenje vojnog osposobljavanja, a da civilno služenje traje dulje u odnosu na vojno. Primjerice, traje li vojno dva mjeseca, civilno bi moglo trajati četiri, ili tri vojno, a šest civilno. No, i to će biti u skladu s Ustavom pa će se točno trajanje još definirati. I europska je praksa da civilno služenje traje dvostruko, odnosno da svakako traje dulje u odnosu na vojno služenje.

Inače, predsjednik Milanović nedavno je govorio i o aktualnom stanju u Oružanim snagama. - Mi gradimo svoju profesionalnu vojsku već godinama, od 2008. godine isključivo profesionalnu vojsku uz jedan mali broj onih koji se prijavljuju na dragovoljno vojno osposobljavanje. Neki od njih i odaberu vojnu profesiju. Ali, Hrvatskoj u ovom trenutku nedostaje 2500 dočasnika, bez čega vojske nema. A to nije jedino bez čega vojske nema. Vojske nema ni bez vojnika i tu nam nedostaje 1500-2000 vojnika. Časnika imamo dovoljno. To je boljka i to je demografska rupa ili strukturna rupa s kojom su suočene sve zapadne vojske, svi naši saveznici. Nitko ne uspijeva popuniti vojsku u skladu s planovima i projekcijama onako kako bi trebalo biti - rekao je Milanović koji smatra kako su ljudi preplašeni i boje se zbog aktualnog stanja u svijetu i rata u Ukrajini te ih sve to tjera od vojnog poziva.

Upravo zbog složene geopolitičke situacije i narušenih sigurnosnih uvjeta u Europi i svijetu, ali i zbog pada broja zainteresiranih za vojni poziv (iako zadnjih mjeseci zbog promocije vojnog poziva MORH bilježi više prijava za dragovoljno vojno osposobljavanje) počelo se razmišljati u povratku obvezne vojne obuke, što uostalom čini i većina europskih zemalja.

