Dostavljači gube život i zdravlje, zapošljavanje bi im donijelo sigurnost i zaštitu

Nitko ne zna točne brojke, no procjenjuje se da od rada preko digitalnih platformi kod nas živi oko 40 tisuća osoba. Hrvatska se priključila uskom krugu država koje zakonskim putem pokušavaju regulirati takav rad i to novim Zakonom o radu.



Prijedlog zakonskog rješenja bio je mjesec dana u postupku javne rasprave i u dosad izrečenom jasno su se izdvojila dva stava. Prvi, koji zagovara novostasala platformska industrija, poziva na oprez te ističe da se Hrvatska ne treba gurati na to novo područje svojim pionirskim rješenjima, već treba pričekati europsku direktivu na kojoj se radi dulje vrijeme. Ta će direktiva propisati neke kriterije na temelju kojih će se procjenjivati mora li platforma zaposliti radnika ili ne mora.