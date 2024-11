DORH i USKOK ostali bez glasnogovornika

Nadam se da je ovo početak jednog divnog prijateljstva i da ćemo dobro surađivati u budućim vremenima. Pod tim ne mislim da ću vam odavati ikakve tajne ili povlaštene informacije, sve će biti na profesionalnoj razini na kakvoj treba biti – riječi su koje je Ivan Turudić uputio novinarima nakon što je u svibnju stupio na dužnost glavnog državnog odvjetnika. Prije nego što je izabran na tu poziciju, kao jednu od stvari koje misli napraviti tijekom svog mandata naveo je i osnivanje odjela koji bi se bavio odnosima s javnošću. Jer izvještavanje o tome što DORH I USKOK rade, pa čak i detaljno pojašnjavanje nekih pravnih situacija javnosti, jedna je od primjedbi i uputa koje je Vlada Andreja Plenkovića davala na godišnja izvješća Turudićeve prethodnice Zlate Hrvoj Šipek.

No kako izgleda ta Turudićeva bolja suradnja s medijima i izvještavanje javnosti, vidi se po tome što ni USKOK ni DORH trenutačno nemaju glasnogovornika. U svega mjesec dana otišli su glasnogovornici obaju tijela. Sergej Abramov se s mjesta glasnogovornika USKOK-a vratio u novinarske vode, a Martina Mihordin 22. studenog odlazi s pozicije glasnogovornice DORH-a na novi posao.

– Nakon devetnaest godina i mjesec dana u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske odlučila sam nastaviti profesionalnu karijeru u području odnosa s javnošću u drugoj pravnoj osobi i dovršiti doktorski studij – kratko je M. Mihordin pojasnila svoj odlazak. I dok su službeni razlozi za odlazak dvoje glasnogovornika njihovi novi poslovi, neslužbeno se u pravosudnim kuloarima može čuti da im je zapravo sugerirano da odu. Tko će doći na njihova mjesta, ako će ih netko uopće popuniti, tek će se vidjeti, jer su za obje pozicije raspisani natječaji.

USKOK i DORH su po prirodi stvari zatvorene institucije, no javnost ipak treba biti izviještena o tome što rade. Sa svakim novim glavnim državnim odvjetnikom mijenja se i njihova medijska politika, a dojam se da se te institucije iz godine u godinu sve više zatvaraju prema javnosti. Transparentnosti svakako ne pridonosi ni to što je Turudić zabranio tužiteljima da nakon sudskih ročišta daju izjave za javnost jer smatra da to nije potrebno. Što je netočno, jer da DORH i USKOK, ali i cijelo pravosuđe, malo bolje komuniciraju s javnošću i jasnije prezentiraju što i kako rade, možda bi i percepcija javnosti o njihovu radu bila pozitivnija. Ovako su često izloženi kritikama na koje ne odgovaraju, čelni ljudi tih institucija rijetko javno istupaju, pa se sve svodi na nemušta i često zakašnjela priopćenja objavljena na službenim stranicama DORH-a i USKOK-a, iz kojih je ponekad teško shvatiti tko je, zašto i zbog čega optužen ili osuđen.

