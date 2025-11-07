Digitalnim juanom Kinezi plaćaju dvije godine, SAD ima stablecoin, a digitalni euro – kasni

Europska središnja banka (ECB) prešla je iz pripremne u tehničku fazu razvoja digitalnog eura. Konačno zakonsko rješenje vezano za digitalnu valutu još nije prihvaćeno u Europskom parlamentu, no unatoč tome ECB je pokrenuo fazu intenzivnih radova na infrastrukturi, testiranju, definiranju pravila i odabiru partnera u tom poslu. Vjeruje se da će digitalne valute odrediti budućnost novca pa su se sve središnje banke uprle iz petnih žila u razvoj digitalne verzije službene valute. Profesorica zagrebačkog Ekonomskog fakulteta i stručnjakinja za javne financije i monetarnu politiku Marijana Ivanov smatra da Europa kasni. – Cijeli projekt razvoja digitalnog eura traje predugo. Niz drugih, boljih rješenja paralelno se razvija u globalnim okvirima – kaže Ivanov. Kina je otišla najdalje: digitalni juan postao je masovno sredstvo plaćanja. Tajland, Južna Koreja, Indija, Rusija, Brazil, Japan, Švedska i mnoge druge zemlje pokrenule su punu ili ograničenu primjenu svojih digitalnih valuta. Jedino je američkom FED-u ta uloga oduzeta nakon što im je u srpnju ove godine predsjednik Donald Trump zabranio rad na uvođenju digitalnog dolara. Umjesto države, digitalni dolar razvijat će privatni sektor, i to preko postojeće kriptovalute stablecoin. Jedan od jačih suvlasnika stablecoina je i obitelj Trump, a njihov ulazak u taj biznis poklopio se s pobjedom na izborima. Tako su SAD i EU izabrali dva različita pravca razvoja digitalnog novca: Europska središnja banka razvija model digitalne valute kao javnog novca, dok je stablecoin privatno emitiran kriptonovac s pokrićem u javnom dugu ili depozitima.