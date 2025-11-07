Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 165
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Ljubica Gatarić
Autor
Ljubica Gatarić

Digitalnim juanom Kinezi plaćaju dvije godine, SAD ima stablecoin, a digitalni euro – kasni

storyeditor/2025-06-03/2025-05-26T142703Z_183834046_RC2P7DA89DL2_RTRMADP_3_ECB-POLICY-LAGARDE.JPG
REUTERS
07.11.2025. u 15:46

Vrijeme radi protiv svih u EU jer postoji realna mogućnost da će Amerika i Kina preuzeti tržište digitalnih valuta prije nego što se Europa dogovori

Europska središnja banka (ECB) prešla je iz pripremne u tehničku fazu razvoja digitalnog eura. Konačno zakonsko rješenje vezano za digitalnu valutu još nije prihvaćeno u Europskom parlamentu, no unatoč tome ECB je pokrenuo fazu intenzivnih radova na infrastrukturi, testiranju, definiranju pravila i odabiru partnera u tom poslu. Vjeruje se da će digitalne valute odrediti budućnost novca pa su se sve središnje banke uprle iz petnih žila u razvoj digitalne verzije službene valute. Profesorica zagrebačkog Ekonomskog fakulteta i stručnjakinja za javne financije i monetarnu politiku Marijana Ivanov smatra da Europa kasni. – Cijeli projekt razvoja digitalnog eura traje predugo. Niz drugih, boljih rješenja paralelno se razvija u globalnim okvirima – kaže Ivanov. Kina je otišla najdalje: digitalni juan postao je masovno sredstvo plaćanja. Tajland, Južna Koreja, Indija, Rusija, Brazil, Japan, Švedska i mnoge druge zemlje pokrenule su punu ili ograničenu primjenu svojih digitalnih valuta. Jedino je američkom FED-u ta uloga oduzeta nakon što im je u srpnju ove godine predsjednik Donald Trump zabranio rad na uvođenju digitalnog dolara. Umjesto države, digitalni dolar razvijat će privatni sektor, i to preko postojeće kriptovalute stablecoin. Jedan od jačih suvlasnika stablecoina je i obitelj Trump, a njihov ulazak u taj biznis poklopio se s pobjedom na izborima. Tako su SAD i EU izabrali dva različita pravca razvoja digitalnog novca: Europska središnja banka razvija model digitalne valute kao javnog novca, dok je stablecoin privatno emitiran kriptonovac s pokrićem u javnom dugu ili depozitima.

Ključne riječi
Europska središnja banka europski paralament digitalni euro juan

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja