Deveti planet u cijelosti bi izmijenio naše razumijevanje Sunčeva sustava

Deveti planet Sunčeva sustava. To je poput svetog grala astronomije, kao što je fuzija sveti gral fizike. Gotovo u pravilnim razmacima pojavljuju se radovi i tekstovi koji potvrđuju ili opovrgavaju postojanje planeta koji bi promijenio štošta, ili sve, u astronomiji. Pa čak bi i horoskop bio potpuno drukčiji!

No bez obzira na šale, i u posljednje vrijeme pojavljuju se analize zbog kojih ima sve više razloga za vjerovanje da deveti planet Sunčeva sustava ipak postoji. Jedan od zagovaratelja takve zamisli je prof. Mike Brown s američkog sveučilišta Caltech. Riječ je o znanstveniku koji zapravo otkrio Eridu, tijelo u Sunčevu sustavu koje je veće od Plutona, što je jedan od razloga zašto je Pluton zapravo degradiran s kategorije planeta na kategoriju patuljastog planeta. Oba se tijela nalaze u Kuiperovu pojasu, prstenu nebeskih tijela koji se nalazi iza Neptunove orbite. Zapravo je Kuiperov pojas 50 puta dalje od Sunca nego Zemlja, a ima i drugo područje koje je još udaljenije, otprilike još 20 puta. Kako Pluton u svojoj orbiti nije dominantan prema ocjeni Međunarodnog astronomskog saveza, ne može se smatrati planetom u punom smislu te riječi. Tijela u Kuiperovu pojasu teško je uočiti jer su tako daleko, pa tako nije bilo moguće potvrditi postojanje još jednog planeta, iako se na to sumnjalo zbog ponašanja tijela u pojasu. I to se tijelo nazivalo devetim planetom ili planetom X.

Strukturu Sunčeva sustava objasnio nam je Dorian Božičević, tajnik Hrvatskog astronomskog saveza. Podsjeća kako se u središtu Sunčeva sustava nalazi zvijezda Sunce, a potom mali kameniti planeti Merkur, Venera, Zemlja i Mars nakon kojeg se nalazi asteroidni pojas pa slijede četiri velika planeta koje zovemo plinoviti divovi, a to su Jupiter, Saturn, Neptun i Uran. Međutim to nije sve i Sunčev je sustav mnogo veći od toga.

– Za mjerenje udaljenosti u Sunčevu sustavu koristi se astronomska jedinica (aj) odnosno prosječna udaljenost od Zemlje do Sunca koja iznosi 150,000.000 km što znači da se Zemlja nalazi na udaljenosti 1 aj, a osmi planet Neptun na oko 30 aj, ali Sunčeva gravitacija seže do čak 100.000 aj. Nakon Neptuna možemo naći tijela koja zovemo transneptunska tijela, a nakon toga Kuiperov pojas u kome se nalaze asteroidi i jezgre kratkoperiodičnih kometa. Na samom kraju nalazi se Oortov oblak u kojem se nalaze jezgre dugoperiodičnih kometa, objašnjava Božičević. Naravno da bi potvrda postojanja devetog planeta u cijelosti izmijenila naše razumijevanje Sunčeva sustava, pa i drugih planetarnih sustava. Kao i uvijek, razmišljanja su različita, ima onih koji vjeruju da na neki način planet postoji, a drugi znanstvenici pak sa sigurnošću tvrde da to nije slučaj.

– Pojedini astronomi već više od desetljeća pretražuju Kuiperov pojas (30 do 50 aj od Sunca) zbog naznaka da bi se tamo mogao nalaziti veći planet, a rasprava o tome traje već 175 godina. Ono što upućuje na postojanje nekog većeg tijela u Kuiperovu pojasu jest da se sva manja tijela, patuljasti planeti, iza Neptuna gibaju u istom smjeru i približavaju se Neptunovoj orbiti iako će s vremenom vjerojatno napustiti Sunčev sustav. Postoji mogućnost da se takvo gibanje događa zbog gravitacije nama bliskih zvijezda u Mliječnoj stazi, ali dio astronoma smatra da se to događa zbog nekog većeg tijela u Kuiperovu pojasu koje još nismo uočili, odnosno devetog planeta. Neke od simulacija koje su proveli znanstvenici kažu da bi se moglo raditi o tijelu koje je od 1,5 do 3 puta veće od Zemlje. Ima znanstvenika koji smatraju da su anomalije u kretanju patuljastih planeta u Kuiperovu pojasu prouzročene primordijalnom crnom rupom koja je nastala u samom trenutku Velikog praska.

– Postoji mnogo teorija vezano za postojanje devetog planeta, a potraga se nastavlja dok neki od astronoma tvrde da još nismo pronašli dovoljno malih tijela odnosno patuljastih planeta u Kuiperovu pojasu da bismo mogli teoretizirati i praviti točnije simulacije iz kojih bismo mogli sa sigurnošću reći da tamo postoji neko veće tijelo koje još nismo otkrili. Kao što je Galileo rekao: "Eppur si muove" (Ipak se kreće), a Sokrat: "Znam da ništa ne znam", sve u svemiru se kreće, a mi smo eksponencijalnom brzinom sve svjesniji koliko malo znamo o svemiru u kojem živimo, kaže Dorian Božićević.

Dvojbu oko devetog planeta mogao bi razriješiti novi, puno moćniji teleskop Spherex koji gradi NASA ili novi teleskop Vera Rubin koji će moći snimiti cijelo nebo u samo tri noći opažanja što će omogućiti da se uoče mala tijela, ali i druge pojave u svemiru. Do mogućnosti njegova uočavanja bavimo se tek teorijskom mogućnosti postojanja devetog planeta. Astronomi na čelu s Brownom mišljenja su kako je vizualni dokaz to da objekti iza Neptuna imaju iste orbite u odnosu na jednu točku koja mora biti planet. Prema ovoj skupini znanstvenika mora postojati tijelo nekoliko puta veće od Zemlje koje je od Sunca udaljeno oko 200 aj. – Pluton je do 2006. godine bio deveti planet dok Međunarodna astronomska unija nije odlučila promijeniti i precizirati definiciju koja se tijela mogu smatrati planetima.

Prema toj definiciji planetom se može smatrati tijelo koje je postiglo hidrostatsku uniju odnosno postalo "kuglom", raščistilo svoju orbitu od manjih tijela i giba se u ravnini oko zvijezde zajedno sa sličnim tijelima, u našem slučaju u ravnini u kojoj se Zemlja giba oko Sunca. Pluton zadovoljava uvjet da se zaokružio, ali ne i ostale uvjete jer ima jako eliptičnu i nagnutu orbitu pa se ne giba u istoj ravnini s ostalim planetima nego povremeno dođe čak ispred Neptuna, stoga bi Pluton i Neptun bili osmi pa deveti planet i tako u nedogled. Osim toga Pluton nije u potpunosti raščistio svoju orbitu od ostalih malih tijela, a u međuvremenu je otkriveno više tijela koja su mu slična u prostoru Kuiperova pojasa. Zato je 2006. godine Međunarodna astronomska unija odlučila Plutonu ukinuti status planeta i uvesti novu skupinu patuljastih planeta u koju danas uz Pluton spadaju Erida, Sedna, Makemake, Haumea…, govori Dorian Božićević.

U novoj studiji koja dokazuje mogućnost postojanja devetog planeta opisuju se ledena tijela koje nešto tjera u Neptunovu orbitu prije nego napuste Sunčev sustav. A ta tijela imaju relativno kratak vijek. Stoga i to upućuje da nečega iza Neptuna mora biti. Samo postojanje Neptuna, objašnjava Božičević, matematički je predvidio astronom i matematičar Urban le Verrier 1846. nakon čega su astronomi Johann Gottfried Galle i Heinrich Louis d'Arrest sa zvjezdarnice u Berlinu prema njegovim izračunima zaista pronašli novi planet teleskopskim opažanjem što je bila prava senzacija i potvrda Newtonova zakona gravitacije.

Znanstvenici koji potpisuju ovu novu studiju o devetom planetu po provedenim matematičkim analizama u kojima su podaci opovrgnuli mogućnost da to, zapravo, nije planet. Oni smatraju kako se radi o nekoj Superzemlji, planetu koji bi imao od pet do sedam puta mase našeg planeta, a koji bi Suncem orbitirao od 10.000 do 20.000 godina. Početkom 2023. godine, pak, izašla je studija kojom se predlaže postojanje skrivenog planeta koji je mnogo manji, s masom koja je oko 1,5 do tri puta Zemljine. Moguće je da je to neka ledena, stjenovita Zemlja ili Superpluton. No i dalje je riječ o hipotezama utemeljenim na modelima pa sve ovisi o tome o kakvom se modelu radi, a onda i o ambiciji znanstvenika da jednostavno nazove svoje potencijalno otkriće devetim planetom ili tek planetom u Kuiperovu pojasu.

