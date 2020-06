Damir Jugo o odluci Ustavnog suda da su stručni i sveučilišni studiji jednaki: To je lako objasniti

Damir Jugo, dekan Edward Bernaysa i predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola u studiju Večernjeg lista govorio je o drugoj odluci Ustavnog suda da stručni i sveučilišni studiji nisu na istoj razini.

"Ta odluka ne znači ništa dramatično. Treba svim studentima stručnih studija poslati poruku da odluka nije uopće dramatična i ne onako kako bi ju netko želio prikazati. Činjenica je da je Ustavni sud drugi puta rekao da stručni i sveučilišni, diplomski i preddiplomski studiji ne mogu biti na identičnoj razini. Ustavni sud po drugi puta nije uvažio traženje i prijedlog predlagatelja, to su svi pravni fakulteti u Hrvatskoj i Sveučilište u Zagrebu koji su tražili da se spusti razina stručnih studija te da se eksplicite navede da se stručni studiji ne mogu biti na razini šest, ali i razni sedam hrvatskog, odnosno europskog kvalifikacijskog okvira. Ustavni sud to nije rekao u ovoj odluci što omogućava da preddiplomski stručni studiji i dalje ostanu vezani za razinu šestog i hrvatskog kvalifikacijskog okvira, a budu vezani za europski i da diplomski stručni studiji budu na sedmoj razini, budu i vezani za sedmu europskog okvira", kazao je Jugo na pitanje novinarke Lane Kovačević.

Video: Pogledajte intervju s Damirom Jugom, dekanom Edward Bernaysa

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Što oznake znače kada student prelazi na tržište rada?

"Iz moga iskustva poslodavcima to ne znači puno. Njima je bitno da kada se student prijavi za posao ili dođe u neku radnu organizaciju da on zna raditi i da oni ne moraju trošiti vrijeme na njegovu dodatnu edukaciju. Ono što je zapravo na svima nama koji predstavljamo stručne studije je da radimo na promociji i brendiranju tih stručnih studija i koliko oni zapravo vrijede gospodarstvu", kazao je.

Povratne informacije koje ja osobno imam i druge kolege koje vode veleučilište i visoke škole u RH su izuzetno pozitivne. Dobar dio studenata stručnih studija se već zapošljava za vrijeme studija i jako mali postotak njih nakon studija ostaje bez nekog posla", dodao je.

Razlika je, kaže Jugo u tome što su studenti stručnih studija blisko vezani za konkretne vještine u području studija na kojem studiraju, a tu je i još jedna fleksibilnosti i otvoreni su prema ljudima iz realnog sektora. Ne samo da studenti odlaze na praksu, nego da ti isti ljudi sudjeluju u izvedbi nastavnih programa što znači da student svoje potencijalne poslodavce ne upoznaje samo na praksi već i u predavaonici", kazao je Jugo.

"Ja apsolutno ne razumijem da jedno Sveučilište, koje god to bilo uporno pokušava osmišljavati inicijative da se jedna cijela vertikala u visokom obrazovanju spusti za jednu razinu ispod. Ako kažu da to nije tako dovoljno je pročitati prijedlog Ustavnom sudu", kazao je. Ono što me još više čudi je činjenica da sva sveučilišta u RH izvode stručne studije.

Na pitanje je li riječ o financiranju od strane Ministarstva Jugo je kazao da vjerojatno je.

"To bi trebalo pitati upravo one koji pokreću takve postupke, ali vjerojatno je, jer svjedočimo na početku svake akademske godine koliko je mjesta na Sveučilišnim studijima nepopunjeno, koliko ostaje prazno upisnih kvota, i vjerojatno je to jedan od razloga. Međutim ja sam pobornik onog pristupa 'kreni od sebe pa se onda bavi drugima'. Drugim riječima kolege sa Sveučilišta neće svoje probleme riješiti tako da deprivilegiraju one druge već da unaprijedi kvalitetu svojih studentskih programa", kazao je Jugo.

Na pitanje kako objasniti studentima na stručnim studijima da nisu jednakovrijedni Jugo kaže da ne zna.

"Ja mogu svakom objasniti razliku između stručnih i sveučilišnih studija, dakle oni nisu identični, niti ih se treba poistovjećivati. Ono što je bitno da jer Ustavni sud u svojoj odluci rekao da su i stručni i sveučilišni studiji jednakovrijedni, ali da ne mogu biti na istoj razini.

"Ono što je važno je da njihov zahtjev nije u cijelosti uvažen i to je zaista dobra poruka, da studenti stručnih studija i oni koji će to tek biti nemaju nikakvu dilemu da je netko umanjio važnost stručnih studija", naglasio je Jugo.

Važnost obrazovanja

"U našoj akademskoj zajednici nažalost prevladavaju rasprave o ovom, da li su nam potrebni stručni studiji. Na stručnim studijima studira negdje oko 55 tisuća studenata. Diplome stručnih ima nekoliko stotina tisuća ljudi. Mi trebamo razgovarati o tome kako Hrvatsku brendirati kao državu prepoznatu u međunarodnoj zajednici kao recimo kao visoko obrazovna destinacija", kazao je Jugo.

Na pitanje da se kod nas još uvijek drži da je studiranje na privatnim veleučilištima, učilištima, fakultetima zapravo plaćena diploma, Jugo je na to odgovorio da je to potpuno pogrešan stav.

"Ja sam inače protivnik generalizacije bilo kojeg tipa, da se razumijemo u Hrvatskoj postoje vrhunska privatna visoka učilišta postoje manja kvalitetna, ali isto tako postoje i jako dobra javna svučilišta, visoka učilišta, fakulteti a postoje i jako loši studijski programi. Parametar kvalitete je isti za sve", kazao je.

Dolazak stranih studenata

"Promjena svijesti nam je potrebna, moramo učiniti fleksibilniji sustav da bi strani studenti došli kod nas. Ja respektiram Zagrebačko sveučilište ali ne može ono samo to napraviti već tu mora biti cijeli sustav a prije toga bi trebalo napraviti konsenzus", zaključio je Jugo.