I javne i privatne visoke škole trebaju primijeniti – dualni oblik studiranja

Damir Jugo, dekan Edward Bernaysa, visoke škole za komunikacijski menadžment, novi je predsjednik Vijeća veleučilišta i visokih škola. Tako je Jugo naslijedio donedavnog predsjednika Vlatka Cvrtilu, a svoju će predsjedničku dužnost i službeno preuzeti s prvim danom listopada.

Riječ je o tijelu koje okuplja dekane 39, kako privatnih tako i javnih veleučilišta i visokih škola, koje djeluju na području Hrvatske, a koji izvode stručne studije u visokom obrazovanju, koje obuhvaća više od 50 tisuća studenata.

Vijeće, koje će početkom akademske godine preuzeti Damir Jugo, propisuje uvjete za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora za nastavna zvanja, predlaže članove iz veleučilišnih i visokoškolskih redova u Savjet za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja te razmatra problematiku rada i razvoja veleučilišta i visokih škola i o tome donosi preporuke i mišljenja.

No, prije svega, ono promiče zajedničke interese privatnih i javnih veleučilišta i visokih škola, a posebno razvoja dualnog visokog obrazovanja. Dualno obrazovanje u hrvatskom školskom sustavu spominje se odnedavno, ali isključivo u kontekstu srednjih škola.

I dok u Ministarstvu obrazovanja po pitanju dualnog obrazovanja love konce i pokušavaju propisati osnove za uspostavljanje takvog modela školovanja te unatoč činjenici da su im pomoć nudili i Austrijanci i Nijemci svojim iskustvom s takvim oblikom nastave, najveći zagovornici pravog dualnog obrazovanja u srednjim školama članovi su Hrvatske gospodarske komore i poslodavci.

Nasuprot dualnom obrazovanju u srednjim školama, dualno obrazovanje u visokoškolskim ustanovama još je više na marginama. Riječ je o modelu kojim bi student svladavao teorijska i praktična znanja i nakon završetka studija već imao kontakte s poslodavcima i radna iskustva. Upravo je to ključna prednost stručnih studija u odnosu na one znatno razvikanije, sveučilišne.

– Velika prednost stručnih studija u odnosu na one sveučilišne jest povezanost s praksom što rješava jedan od ključnih problema na tržištu koje se mijenja mnogo brže nego prije, a to je da se studenti puno brže prilagode potrebama svojih poslodavaca. Činjenica da u Hrvatskoj djeluje čak 39 veleučilišta i visokih škola dovoljno govori o važnosti stručnih studija čije je prednosti potrebno svakodnevno približavati današnjim maturantima, a sutrašnjim studentima. Vijeće je vrlo važno tijelo u sustavu visokog obrazovanja i čast mi je da su me kolege izabrali na ovu važnu dužnost – kazao je Jugo.

Novi će predsjednik Vijeća, veleučilišta i visoke škole zastupati i u Rektorskom zboru, tijelu komplementarnom Vijeću koje okuplja čelnike hrvatskih sveučilišta. Rad na prepoznatljivosti stručnih studija i njihove važnosti za tržište rada bit će jedan od ključnih prioriteta u njegovu četverogodišnjem mandatu.