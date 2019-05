Dalija Orešković: “Ništa strašno. Prilika je ovo za reorganizaciju”

Petero od ukupno sedam članova predsjedništva Starta dalo je ostavke i istupilo iz stranke, no predsjednica Starta Dalija Orešković poručuje da to nije kraj njezine političke borbe za bolju Hrvatsku. Četvero od njih bili su i kandidati na proteklim europskim izborima, no u većini kampanje nisu ni sudjelovali jer su već na početku počeli problemi zbog različitog shvaćanja poželjne političke strategije, organizacije kampanje, strategije javnog komuniciranja, izgradnje stranačke infrastrukture, digitalnog stranačkog rada i razvijanja odnosa. Branka Lukačević-Gregić, Duje Prkut, Nicole Kwiatkowski, Stjepan Perko i Tonći Talaja svoju su odluku stranačkim kolegama priopćili SMS porukama 10 minuta prije zatvaranja birališta u nedjelju, a jučer su priopćenjem o svemu izvijestili i javnost.

Žarišna točka pokreta

– Startov antikorupcijski program za oporavak našeg društva i države trebao je postati žarišna točka širokog progresivnog društvenog pokreta koji kroz uključenje društvenih, političkih i civilnih aktera provodi mobilizaciju građana, sve s ciljem pokretanja dubinskih promjena koje bi iznova izgradile i osnažile državne institucije i učinile ih neovisnima, stavljajući u njihov primarni fokus ljudska prava, dostojanstvo i potrebe naših građana. Naše uvjerenje da Start trenutačno ne razvija vlastite kapacitete za preuzimanje te zahtjevne, odgovorne i teške uloge bilo je odlučujuće pri donošenju odluke o istupanju iz predsjedništva i članstva – poručila je petorka zaželjevši svima koji ostaju u stranci “umješnost, promišljenost, uspjeh i sreću u daljnjem političkom radu”.

Petorka se dogovorila i da je spomenuto priopćenje dovoljno objašnjenje njihova poteza, pa nisu željeli detaljnije objasniti na kojim je temama pukla suradnja. A kako se može čuti od drugih članova, neslaganja je bilo oko više stvari, od izgleda internetske stranice stranke, GDPR-a, nekih poruka koje je Orešković iznosila u kampanji i općenito tema kojima će se baviti.

“Nije to osobni poraz”

– Nismo naišli na uzajamno razumijevanje o temama i politikama kojima se bavimo, no mislim da se ništa strašno nije dogodilo. To su sve divni i krasni ljudi kojima želim sreću. A mi idemo dalje, stranačka tijela formirat će novo vodstvo, malo ćemo redizajnirati našu internetsku stranicu, drukčije komunicirati iznoseći glavne poruke – kaže nam Dalija Orešković koja ne vjeruje da bi njoj i stranci to trebalo stvarati probleme.

U neku je ruku i dobro, smatra Orešković, što se to dogodilo na početku života stranke. – Po mom uvjerenju, najgore je prošlo, okupili smo se iako smo po političkom profilu bili raznorodni i potrebno je vrijeme da se napravi neka trijaža, da se vidi tko se nalazi, a tko ne na istoj valnoj političkoj dužini. Želim graditi nešto što je dugoročno održivo, što ima poruku i smisao, a je li priči kraj, ne znam, ne mislim odustati, a to što nisam osvojila mandat ne doživljavam kao neki osobit poraz. U politiku sam ušla jer želim promijeniti stanje u Hrvatskoj koje mi se nimalo ne sviđa – zaključuje. Start će, dodaje, nastaviti funkcionirati s ostalim članovima i ljudima koji nisu formalno pristupili stranci, ali pomažu u kreiranju politika.