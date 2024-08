Dačić potvrdio: S popisa skidamo dva imena, jedno od njih je Severina

Pjevačica Severina Vučković bit će jedno od dva imena koje će biti skinuto s srbijanskog popisa stranaca koje se zadržava na granici, potvrdio je to danas ministar unutarnjih poslova Srbije Ivica Dačić za TV Prva. Severina je, podsjetimo, ove nedjelje bila zadržana na granici kada je ulazila u Srbiju te je bio obavljen s njom obavijesni razgovor. Dačić je poručio kako popis kojeg Srbija vodi se ne odnosi na državljane Srbije, već samo strance.

- Ali već danas će ova dva imena s njega biti skinuta. Jedno je Severina i još jedna pjevačica… I sam predsjednik Vučić je rekao da je to glupo pa će biti skinuto. Popisa je bilo i bit će, a cilj je da se država zaštiti i da se ne blati - objasnio je, dodajući kako svaka država ima suvereno pravo ne pustiti nekoga bez ikakvog obrazloženja.

- U Hrvatskoj slušaš radio u autu i ideš u zatvor, i to nije problem, nisam nigdje vidio da neko od njih vraća Hrvatsku u srednji vijek. (…) Policija će uvijek imati popise osoba kojima je zabranjen ulazak u zemlju ili pojačan nadzor, a ti su razlozi vezani uz kriminal i terorizam - dodao je.

Dodao je kako se njemu zadržavanje kao ministru u SAD-u dogodilo ''sto puta'', smatrajući kako problema zbog toga nema, a poručio je i kako ''se svi trebaju zapitati u kakvom se stanju nalazi regija kad je Severina glavni problem''.

POVEZANI ČLANCI:

- Ako vi imate situaciju da na Kosovo i Metohiju ne može doći naš patrijarh… Ja ne mogu doći, naši ministri ne mogu ići u Hrvatsku, naši državni službenici kad god idu u Hrvatsku pola sata-sat se razgovara s njima na granici. Sjećate se da je Hrvatska donijela odluku da zabrani ulazak u Hrvatsku određenim CG političarima srpskog porijekla i to nije problem! To je demokracija, to je Europa, to je sloboda - poručio je.

>> VIDEO Srušio se helikopter vojske BiH u Jablaničko jezero, jedna osoba ozlijeđena