Amerikanka 'popljuvala' jednu od najpoznatijih plaža u Hrvatskoj: 'To je najružnija plaža koju sam ikad vidjela'

Madeleine Montgomery, kreatorica sadržaja iz američkog Teksasa, posljednjih nekoliko godina živi u Europi – najprije u Hrvatskoj, a potom u Mađarskoj. Iako je trenutačno ponovno u Splitu, gdje je već provela godinu dana, njezini dojmovi o popularnoj splitskoj plaži Bačvice nisu naišli na odobravanje domaćih.

Na svojim društvenim mrežama, posebno na TikToku, Madeleine redovito dijeli dojmove o životu u srednjoj i jugoistočnoj Europi. Posljednjih dana najviše pozornosti izazvao je video u kojem kritizira Bačvice, jednu od najpoznatijih splitskih plaža. Iako priznaje da je more čisto, ima zamjerke na izgled plaže i atmosferu.

#traveleurope #splitcroatia #hrvatska #balkantiktok ♬ original sound - MadsAbroad 🛸 @madsabroad Biggest travel fail in Croatia… going to this beach 😅 Where are my fellow Bačvice haters… I am always shocked when I see people at this beach (unless you’re there to party/play sports that are better on sand than rock) Split doesn’t exactly have the bestttt beaches compared to the islands or smaller towns, but it definitely gets better than this place #croatia

"Ako ovog ljeta idete u Split, najbolja stvar koju možete napraviti jest – izbjegavati Bačvice. Ta plaža mi djeluje kao najružnija koju sam vidjela u Hrvatskoj, a možda i šire. Pijesak je prljav, a okolina neugledna, unatoč pokušajima uređenja", rekla je Madeleine u videu. Dodala je da bi ondje zaplivala jedino "nakon izlaska iz kluba".

Reakcije Splićana na ovu izjavu bile su burne. Neki su joj poručili da se "onda kupa doma", dok su drugi pokušali objasniti važnost Bačvica za lokalnu kulturu – posebice tradiciju igranja picigina i činjenicu da su u prošlosti bile središte gradskog kupanja i okupljanja.

"Nekada je bila najpopularnija plaža u Splitu, pisane su i pjesme o njoj, ali masovni turizam potpuno je uništio grad, a tako i jednu od naših najstarijih plaža", dodao je jedan korisnik. "Nije najružnija, samo treba znati kada doći – jutro je najbolje, a more je savršeno ako se malo odmakneš od obale", nadovezao se drugi.

"Hrvatska je prekrasna, ali skupa – čak i domaćima"

U jednom od ranijih videa Madeleine je upozorila strane turiste da Hrvatska više nije tako jeftina kao što mnogi misle, osobito u poznatim turističkim destinacijama poput Splita, Dubrovnika ili Hvara.

"Nemojte me krivo shvatiti – Hrvatska mi je jedna od najdražih zemalja. Plaže su predivne, more je kristalno čisto, a zemlja je sigurna – posebno za žene. No cijene su postale pretjerane", rekla je.

Njezine riječi potvrdili su i brojni hrvatski korisnici TikToka, koji se sve češće žale na rastuće troškove odmora u vlastitoj zemlji. "Ja sam iz Hrvatske i jeftinije mi je otputovati u Tajland nego ljetovati u Dubrovniku", komentirao je jedan korisnik. Drugi su se nadovezali: "Hrvatska je prekrasna, ali cijenom više ne konkurira – radije biram egzotične destinacije s all inclusive ponudom", dok je netko iz Slavonije zaključio: "Nama je ljetovanje na vlastitoj obali postalo luksuz”.

Unatoč kritikama, Madeleine je i dalje veliki promotor ljepota Hrvatske – uz samo nekoliko savjeta turistima: naučite osnovne riječi hrvatskog, birajte manje poznate destinacije i ne bojte se istraživati. "Tko jednom dođe, uvijek se vraća", kaže – i sama je, unatoč svemu, još jednom došla.