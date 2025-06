Ovo je najnoviji šok za razoreni ured. Tko je novi američki šef za sprječavanje terorizma? Bio je vrtlar i tek su mu 22 godine

Thomas Fugate prošle je godine diplomirao politologiju, a sada je imenovan na visoku poziciju u američkom Ministarstvu domovinske sigurnosti. Unatoč tome što nema iskustva u području nacionalne sigurnosti, ovaj 22-godišnjak sada nadgleda središnji državni ured za prevenciju terorizma i upravlja programom bespovratnih sredstava vrijednim 18 milijuna dolara, namijenjenim borbi protiv nasilnog ekstremizma, piše ProPublica.

Fugate je bivši suradnik Trumpove kampanje i bivši pripravnik konzervativne organizacije Heritage Foundation. Njegovo imenovanje, koje uključuje i nadzor nad uredom CP3 – koji se bavi sprječavanjem napada motiviranih mržnjom i školskih pucnjava – izazvalo je zabrinutost među stručnjacima i organizacijama koje surađuju s tim uredom. Otkriveno je da Fugate nema nikakvo prethodno iskustvo u sprječavanju prijetnji, a mnoge je iznenadilo što je tako važna pozicija dodijeljena osobi koja je donedavno bila student i nepoznata u stručnim krugovima. Njegovo imenovanje smatra se dijelom šireg trenda promjena u nacionalnoj sigurnosti otkako je Donald Trump ponovno preuzeo predsjedničku dužnost.

Prema riječima osoba upoznatih s radom CP3, netko s tako malo iskustva kao Thomas Fugate u normalnim okolnostima ne bi ni bio pozvan na razgovor za pripravničku poziciju, a kamoli postavljen na čelo operacija, prenosi ProPublica. Njegovo jedino relevantno iskustvo, prema LinkedInu, je sudjelovanje u školskom klubu Model United Nations.

This is 22-year-old Thomas Fugate.

He graduated from college last year.

He has no security or law enforcement experience.

He is President Trump's pick to oversee an $18 million DHS program to prevent domestic terrorism.



🔗: https://t.co/9yOjNQfYNU pic.twitter.com/LutnyAC6B5