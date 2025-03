Colin Farrell ekskluzivno za Večernji list otkrio sve detalje transformacije u hit-seriji koju publika i kritika obožavaju

Koliko su opasni Trump i Amerika

Koliko je opasan Donald Trump, pita se dobar dio svijeta nakon što se vratio u Bijelu kuću. No možda je još bolje pitanje: koliko je opasna Amerika, bez obzira na to tko njome vlada, za ostatak planeta, a možda još i više za sebe? Ova se tema odnosi i na Hrvatsku, gdje se postavlja ključno pitanje: hoće li Trumpova administracija napraviti zaokret prema Balkanu?

Kod mladih postoji interes za politiku, ali nemaju povjerenje u institucije

Većina se osjeća nedovoljno zastupljeno u nacionalnoj politici. Mladi u Hrvatskoj u prosjeku se identificiraju kao centristi, ali s blagim nagibom prema desnim ideologijama. Dio je to slike o mladima, pripadnicima generacije Z, koja se može iščitati iz posljednje Studije o mladima. Nju provodi Zaklada Friedrich Ebert Stiftung (FES) i pruža uvid u to kako mlade generacije doživljavaju razvoj društva i svoju budućnost.

Rupert Murdoch: medijski mogul koji je rušio vlade i postavljao predsjednike

Kao student filozofije, politike i ekonomije u Oxfordu, u sobi je držao Lenjinovu bistu, pa su ga nazvali Crveni Rupert. Vlasnik Fox Newsa, The Wall Street Journala, The Suna, The Timesa, New York Posta, ali i još stotinjak lokalnih, nacionalnih i međunarodnih izdavačkih kuća diljem svijeta, nakon Trumpove pobjede posjetio ga je u Ovalnom uredu. Iako se formalno povukao s mjesta predsjednika kompanija Fox Corp. i News Corp., utjecaj tog umirovljenog 93-godišnjeg magnata, kojeg neki nazivaju ocem modernih tabloida, ostao je i dalje velik.

Mračna priča i surovi prikaz svijeta bez superheroja i antiheroja

Jedan od najpoznatijih glumaca današnjice, Colin Farrell, za ulogu Oza Cobba, Batmanova neprijatelja, postao je potpuno neprepoznatljiv. U ekskluzivnom razgovoru za Večernji list otkriva detalje o pozadini snimanja serije “Pingvin” te svoju fizičku i psihičku transformaciju. Također otkriva razloge zašto smatra da će se gledatelji s ovom pričom i likovima izrazito lako povezati te zašto ovo nije tipična radnja iz Batmanova svijeta.

