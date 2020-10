Cijepljenje protiv gripe u ljekarnama od 19. listopada. Evo što morate obavezno znati

Cijepljenje protiv gripe u 60-ak ljekarni diljem Hrvatske bit će organizirano od 19. do 25 listopada. – Nekoliko sati dnevno liječnici će cijepiti građane u ljekarnama. Raspored će biti na našoj web-stranici već danas ili sutra. U svakoj županiji su barem dvije ljekarne u kojima će se moći cijepiti – rekla nam je Ana Soldo, predsjednica Hrvatske ljekarničke komore.

Kao nikad do sada, od kolovoza pacijenti zovu svoje izabrane liječnike i interesiraju se o cijepljenju protiv gripe te nastoje rezervirati dozu cjepiva. Liječnici ponavljaju već nekoliko mjeseci kako klinička slika može biti znatno kompliciranija ako organizam istovremeno napadne virus influence i koronavirus pa preporučuju da se zaštitimo barem protiv gripe. – Proteklih godina vladao je zazor od cijepljenja, no sada je interes za cjepivo protiv gripe znatno skočio, otprilike dvostruko – kaže dr. Nataša Toskić Ban, nova čelnica Koordinacije hrvatske obiteljske medicine (KoHom). Podsjeća da je cjepivo, kao i uvijek, besplatno za starije od 65, trudnice, kronične bolesnike i zdravstvene radnike. Oni pak koji ne spadaju u te rizične skupine ne mogu samo doći u ljekarnu i kupiti cjepivo jer ono nije u slobodnoj prodaji, već za njegovu kupnju (po cijeni od 96 kuna) trebaju predočiti tzv. privatni, bijeli recept. – Recept za cjepivo ne izdajemo u slučaju kontraindikacija, a to mogu biti povišena tjelesna temperatura i akutna respiratorna bolest ili alergija na jaje – napominje dr. Ban Toskić.

Po recept se mora fizički k obiteljskom liječniku jer, prema riječima liječnice, HZZO nije omogućio da i ti recepti idu kroz CEZIH-ov sustav e-recepata, za razliku od recepata za lijekove i proizvode koji su na HZZO-ovim listama lijekova. Cjepivo ne smije biti dugo na temperaturi koja nije između četiri i osam stupnjeva Celzijevih, što ljudi često zanemare, a pritom ne znaju da zato sami preuzimaju odgovornost za njegovu djelotvornost. Prenositi ga treba u hladnoj komorici. – Kad cijepljenje počne, molimo pacijente da ne nagrnu svi odjednom, već da se prethodno naruče. Svaki će liječnik izdvojiti dio radnog dana samo za cijepljenje kako bi se izbjeglo grupiranje bolesnih i zdravih te dugo čekanje ispred domova zdravlja. Molimo za razumijevanje jer cijepljenje nije jedini posao koji obavljamo – poručila je dr. Ban Toskić.

A skepticima koji tvrde da su se razboljeli baš one jedine godine kad su se i cijepili, dodala je: – Nijedno cjepivo ne pruža 100-postotnu zaštitu. Moguće je da netko blage nuspojave u vidu glavobolje, crvenila i boli na mjestu uboda protumači kao gripu, a i nije svaka viroza gripa, što se često ne razlikuje. HZJZ je za ovu sezonu naručio 590 tisuća doza cjepiva protiv gripe. Za rizične skupine 460.000 doza, od čega bi prvih 200.000 doza trebalo stići oko 15. listopada, a još 260.000 do kraja listopada. – Cijepljenje će početi čim stignemo distribuirati prvih 200.000 doza – rekla nam je dr. Zvjezdana Lovrić Makarić iz Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a.

