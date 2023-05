Čekaju li nas veće cijene plina od travnja iduće godine?

Od 1. lipnja na snagu stupa nova odluka Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom, a u odnosu na onu prethodnu, trošak nabave plina 47 je euro, umjesto 41. U teoriji, moglo bi to značiti poskupljenje plina za građane od 1. travnja sljedeće godine, do kad traju Vladine mjere kojima je zamrznuta cijena plina, ali kakvo će biti stanje s cijenama na tržištu, kao i činjenicu hoće li se sama Vlada odlučiti na daljnje intervencije u cijene energije, trenutačno nitko ne zna.

Što, zapravo, znači Herin izračun troška nabave plina? U ovom trenutku, za prosječnog građanina, apsolutno ništa. Do daljnjeg, odnosno minimalno do 1. travnja 2024. njega određuje Vlada, a ne odnosi na tržištu, tako je određeno nedavnom promjenom metodologije izračuna krajnje cijene plina koju je također donijela Hera. Da se u promjenu metodologije nije išlo, podsjetimo, trošak nabave cijene plina formulirao bi se tržišnim okolnostima, što bi dovelo do toga da bi plin građanima već od proteklog travnja poskupio više od sto posto. Ne umiješa li se Vlada za godinu dana ponovno u cijene plina, a i pod pretpostavkom da on ne padne ispod 50 eura po megavatsatu, koliko mu se trenutačno cijena kreće na tržištu, tarife koje je sad odredila Hera mogle bi značiti da će prosječnoj obitelji, na godišnjoj bazi, računi biti veći oko 130 eura, odnosno 10-11 eura mjesečno.

Prosječna godišnja potrošnja u Zagrebu, primjerice, jest oko 860 eura, dok bi novi iznos računa bio 995 eura. Također, povećanje bi se moglo dogoditi samo na određenim područjima Hrvatske jer neki od javnih opskrbljivača već su se djelomično pripremili za sljedeću zimu kupujući plin od HEP-a koji im je dužan bio prodati ga po cijeni od 41 euro po megavatsatu jer ga je po istoj cijeni dobivao od Ine, koja je od Vlade dobila nalog da sav plin proda HEP-u.

VIDEO Moćna brzina jurilica: Doslovno su 'proletjeli' na autocesti