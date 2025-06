Britancima krijumčarili kokain u desertu: Čeka ih suđenje, a možda i strijeljanje

Troje britanskih državljana moglo bi biti osuđeno na smrtnu kaznu nakon što su se pojavili pred sudom na Baliju zbog optužbi za pokušaj krijumčarenja gotovo jednog kilograma kokaina u Indoneziju. Jonathan Christopher Collyer i Lisa Ellen Stocker uhićeni su 1. veljače nakon što su ih carinski službenici zadržali tijekom sigurnosne provjere na rendgenu u zračnoj luci, prema navodima državnog odvjetništva. Nakon pregleda njihove prtljage otkriven je sumnjiv sadržaj, za koji je kasnije potvrđeno da je riječ o kokainu, prenosi Sky News.

Three British nationals accused of smuggling over two pounds of cocaine into Indonesia were charged Tuesday in a court on the tourist island of Bali. https://t.co/UDfhvSkyll