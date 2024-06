Bivša prva dama prekinula dugogodišnju tradiciju: 'Ona se još više udaljava od svog supruga'

Melania Trump, supruga bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, prekršila je dugogodišnju tradiciju nedolaskom na predsjedničku debatu u četvrtak navečer. Bivša prava dama nije bila s Trumpom kada je on izašao iz svog zrakoplova u Atlanti u Georgiji uoči debate protiv predsjednika Joea Bidena. Također, Melania Trump nije se pojavila ni nakon završetka debate. Trump je izašao sam, dok je Bidenova supruga dr. Jill Biden došla do pozornice kako bi pozdravila svog supruga i otpratila ga do stola moderatora.

Melania Trump odsutna je iz većeg dijela suprugove ovogodišnje predsjedničke kampanje. Propustila je neke ključne događaje, uključujući početak izbora u Iowi i pobjedničku zabavu njezina supruga povodom "super utorka". Osim toga, nije je bilo niti jednoga dana Trumpova suđenja na Manhattanu. Inače, kazna bi mu trebala biti izrečena 11. srpnja, samo nekoliko dana prije republikanske nacionalne konvencije, piše Independent.

Bivša prva dama posljednji je put viđena na maturi Barrona Trumpa u svibnju. Također, u travnju je prisustvovala kampanji s Republikancima. Nekoliko stručnjaka predviđa kako se ona neće vratiti u Bijelu kuću ako njezin suprug pobijedi u studenom.

“Ona se još više udaljava od svog supruga i od društvene političke scene u Washingtonu”, rekla je Kate Andersen Brower, stručnjakinja za Bijelu kuću i prve dame. Katherine Jellison, profesorica povijesti na Sveučilištu Ohio koja proučava prve dame, rekla je da su Melania i njezin suprug često kršili tradiciju. “Čini se da je sve što Trumpovi rade protivno standardnom načinu ponašanja kandidata i supružnika”, rekla je Jellison.