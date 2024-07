Biste li mogli ovako živjeti? Za najmanji prekršaj susjedi vas mogu prijaviti, a kazne nisu zanemarive

Život u zgradi sastoji se od niza kompromisa, barem ako su vam susjedi kolegijalni. Ima onih koji usisavaju u svako doba dana i noći, vječito dovode goste i uvijek se sjete nešto izbušiti baš kada biste vi odmorili. No ovisimo li samo o tuđoj dobroj volji, ili postoji nešto više? U Njemačkoj se građani ne moraju pitati, znaju da ih štiti kućni red iza kojeg nerijetko čekaju poveće kazne za prekršaje.

Ne radi se o preporuci, Nijemci imaju zakonsku obavezu koja određuje maksimalne razine dopuštene buke u određeno doba dana. Ako nije drugačije dogovoreno, pravila za odmor vrijede svakog dana od 22 sata te cijeli dan u nedjelju. Posljednji dan u tjednu većina trgovina je zatvorena, ulice su puste, a susjedi vas mogu prijaviti za košenje trave, usisavanje, pa čak i paljenje vešmašine, piše portal EUpravozato.

"Ruhe Zeit" to jest, vrijeme mirovanja, potiče iz povijesnog utjecaja crkve u Njemačkoj. Kako bi potaknule ljude da dođu na misu i provedu dan s obitelji, vlasti su ukinule rad nedjeljom. Buka je problem postala s vremenom, kako je rastao broj stanovnika, zbog čega su u zakon unesena i pravila o ograničenju glasnih zvukova, naročito u nedjelju koja se i dalje smatra danom odmora.

Dakle, svakog dana od 22 do 7 sati te cijelu nedjelju i svaki praznik, osim u slučaju da je posebno naglašeno postojanje izuzetka, zabranjeno je proizvoditi buku veću od 50 dB. To znači da ne smijete: usisavati, prati auto, kositi travnjak, izvoditi građevinske i vrtlarske radove glasnim uređajima, raspuhivati lišće, čistiti snijeg, puštati glazbu glasno ili organizirati zabavu i koristiti pumpu za vodu.

POVEZANI ČLANCI:

Ako slučajno ili namjerno prekršite jedno od ovih pravila, može vam se dogoditi jedna od tri stvari. Susjedi vam mogu poslati anonimnu poruku upozorenja, a ako se oglušite na nju, vjerojatno će pozvati policiju ili se žaliti upravniku zgrade. U drugom slučaju, netko će vam pokucati na vrata. Preporučuje se da u tom slučaju mirno riješite spor, ispričate se i smanjite buku, jer ako se u sve uključi policija, morat ćete platiti kaznu.

Za prvi prekršaj neće vam naplatiti prevelik iznos, no ako nastavite uznemiravati susjede, mogli biste platiti i više od 5000 eura. Strani portal "How to abroad" prenio je informaciju da košenje trave za vrijeme mirovanja može koštati čak 50.000 eura, stoga budite spremni prihvatiti njemački način života ako odsjedate u toj zemlji, osim ako baš nemate nekoliko desetaka tisuća eura viška.

VIDEO U Zagreb sletio Airbus A220, novi zrakoplov Croatia Airlinesa