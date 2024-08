Biloglav: Ako pobijedi Penava, možemo reći da je DP gotov i kao stranka neće više postojati

DP-ov član Predsjedništva, predsjednik županijske organizacije i gradski vijećnik Damir Biloglav za Antenu Zadar progovorio je o raskolu u Domovinskom pokretu, najavljujući čak i za koga će glasovati na unutarstranačkim izborima. Naime, izbori za rukovodstvo DP-a održat će se 31. kolovoza, a Biloglav kaže kako je to dobro za stranku jer će se raščistiti situacija do koje je doveo sukob u koncepcijama.

– Na jednoj strani imate aktualnog predsjednika sa svojom svitom, uglavnom ljudi iz Vukovara i istoka Slavonije, a na drugoj je Mario Radić sa svima nama nezadovoljnicima politikom koju DP provodi i odnosom prema koalicijskom partneru nakon parlamentarnih izbora. Nastala su dva različita bloka, a na stranačkom saboru ćemo, temeljem statuta, birati novog predsjednika i zamjenika, nakon čega će se o situaciji u stranci znati puno više, pojašnjava Biloglav.

Kao član predsjedništva DP-a već je nekoliko puta na sjednicama u Zagrebu ukazivao na nezadovoljstvo članova zbog izrazito loše komunikacije prema članstvu, ali i članovima predsjedništva koji ipak trebaju biti informirani o svemu: – Prije raspisivanja izbora u dva tjedna imali smo tri telefonske sjednice, iako je bila riječ o vrlo važnim temama, kao što je kooptiranje novoizabranih saborskih zastupnika i imenovanje državnih tajnika. To su isuviše važne teme, međutim, umjesto sastanka uživo na kojemu bi se o tome raspravljalo, imali smo samo opciju glasovati protiv, za ili biti suzdržan. To je nešto jako loše, na što sam i ranije upozoravao i što me je, uz moje nezadovoljstvo načinom koalicijskih pregovora i konspirativnošću našeg pregovaračkog tima i prema članovima predsjedništva stranke i prema javnosti, navelo da mandat stavim u mirovanje. Naravno, uz okolnost gubitka zamjene za ordinaciju obiteljske medicine. U takvim okolnostima sebe nisam vidio u Saboru, a možda bih ovu situaciju s ordinacijom bio i riješio da je situacija u stranci bila bolja, jednako kao i ona u koaliciji s HDZ-om, otvoreno će Biloglav.

Kada je sve zbrojio, kaže, odlučio je kako mu je najpametnije mandat staviti u mirovanje, posvetiti se ordinaciji te pokušati naći što kvalitetniju zamjenu. – O situaciji u stranci moje su prognoze bile dosta loše, a na kraju se i vidjelo da je DP odustao od svega što smo biračima obećali prije izbora. Dovelo je to do nezadovoljstva dijela članova vodstvom stranke koja će na ovim izborima pokušati demokratskim putem stranku vratiti na put na kojemu smo bili, ističe Biloglav.

Bez imalo okolišanja najavljuje i za koga će glasovati na unutarstranačkim izborima 31. kolovoza te što očekuje nakon njih: –Otvoreno sam na strani grupacije koju predvodi Mario Radić, a na izborima su moguće dvije opcije: jedna je da pobijedi Penava, i to zahvaljujući nerazmjernom broju delegata ako dođe do manipulacija oko njihove kvote kako bi većina izaslanika bila iz Vukovara. U takvoj je situaciji nemoguće dobiti rezultate koji odražavaju stvarne snage unutar DP-a jer će ti delegati ciljano podići ruku za Penavu. U tom slučaju možemo reći da je DP kao stranka gotova jer će ga naši birači kazniti. Jer ovakav je DP odigrao jednokratnu ulogu i poslužio HDZ-u i Penavi koji je zadovoljio neke svoje jednokratne interese, ali stranka više neće postojati i više se nemamo čemu nadati. No, ako prevlada ova druga strana, DP će opstati, iako uz teške ožiljke, doći će i do podjele u klubu zastupnika u Saboru, ali će stranka ipak opstati. Tada ćemo na prvom sljedećem testu, lokalnim izborima iduće godine, moći provjeriti kakav nam je rejting, zaključuje Biloglav.

