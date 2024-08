Penava komentirao odnos s Radićem: 'Nije puklo. Pozdravimo se, komuniciramo kad imamo potrebu'

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava govorio je o nadolazećim unutarstranačkim izborima te navodnom sukobu između njega i kolege Marija Radića. Na pitanje jesu li pukli odnosi između njega i Radića, Penava tvrdi da nisu.

"Nije puklo. Ne mogu reći da nismo u dobrim odnosima. Što znače dobri odnosi?! Pozdravimo se… Komuniciramo kad se vidimo, kad imamo potrebu. Kad se bilo kome otvori pozicija da bude ministar, jasno je kad to ne popunite, dolaze neki drugi ljudi da to popune", rekao je Penava za RTL. O tome je li ljetnim izborima želio iznenaditi protivnički tabor, kaže: "Ljudi koji su došli u politiku jučer i o politici otprilike toliko i znaju mogu misliti da je to sad nešto ad hoc", kaže Penava.

Objasnio je da ni HDZ ni SDP nisu ludi za tajminge koje su odabrali. "U DP-u se izbori odvijaju identično kao svi raniji izbori", rekao je i dodao da apsolutno nije bilo odugovlačenja. Vukovarsko-srijemska organizacija imat će najviše delegata i toga se ne libi jer je bila uvjerljivo najuspješnija na parlamentarnim izborima. Kaže kako se ne boji osipanja Kluba DP-a u Saboru.

Penava kaže da mu je rano još govoriti hoće li podržati HDZ-ovog kandidata na predsjedničkim izborima. Naglasio je kako ih čeka izuzetno važna utakmica, a to su lokalni izbori u svibnju te bi bilo "vrlo nerealno i nerazumno prosipati ogromnu energiju za predsjedničke izbore". Ipak vjeruje da će većina stranačkih tijela dati potporu HDZ-ovom kandidatu.

Što se tiče Thompsona i koncerta u Imotskom kaže da sve vezano za Hrvatsku kreće s Domovinskim ratom, a tu spada i HOS i to je točka koju on i DP brane od svih. Što se tiče pjevanja spornih pjesama, Penava kaže: "Nama kontekst te priče koja se veže uz totalitarne sisteme, ne treba", zaključio je.

