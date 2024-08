Potresi u Domovinskom pokretu: 'Sve se čini u korist Ivana Penave, nikome nije normalno da se ovo događa'

Kako je i najavljeno, danas je održano Središnje izborno povjerenstvo Domovinskog pokreta, gdje je donesena odluka o tome koliko će koja županijska podružnica imati svojih delegate na iznornom saboru DP-a koji se održava 31. kolovoza. Radi se o ljudima koji će izabrati novoga predsjednika DP-a, njegova zamjenika, kao i članove Domovinskog odbora. Županijski čelnici će potom odrediti imenom i prezimenom delegate koji će birati predsjednika stranke. Ukupno je Središnje izborno povjerenstvo donijelo odluku o 60 delagata, dok preostala 43 mjesta drže osobe koje su tu po funkciji.

Iz DP-a za sada nema komentara oko održane sjednice za koju je glavni tajnik DP-a Josip Dabro rekao kako će proći bez ikakvih mogućnosti manipulacije i da će osnovni kriteriji o tome koliko koja županija ima vijećnika biti broj članova, kao i ostvareni rezultati na prošlim parlamentarnim izborima.

– Dogodilo se ono što smo i mislili da će se dogoditi, a to je da se sve čini u korist Ivana Penave. Nikome nije normalno da od 60 delegata Vukovarsko-srijemska županija ima čak devet delegata, a organizacija u Zagrebu 5. Osječko-baranjska organizacija imat će samo 4 delegata na izborima. Svima je sve jasno i pokazalo se upravo ono što smo i mislili da će se dogoditi i to nikako nije dobro. Od prve informacije o raspisivanju izbora, kada smo vidjeli da neće biti vremena za prikupljanje potpisa, govorim kako u svemu tome postoji namjera. Imam dojam i da se netko plaši rezultata glasanja te da na ovaj način žele osigurati pobjedu – rekao nam je naš izvor iz DP-a koji želi ostati anoniman.

Mario Radić ni jučer nije želio komentirati događanja u DP-u, ali je zato Igor Peternel iz zagrebačke organizacije ukazao na nesrazmjer po broju delegate koje će imati. Kazao je i kako poslije svega ne zna hoće li kandidrati na neki od dužnosti unutar stranke te da će o svemu još razmisliti do krajnjeg roka.

– Nije mi normalno da Zagreb ima duplo manje vijećnika nego Vukovarsko-srijemska županija iako nema ni manji broj članova ni manji broj zastupnika. Tu imamo i nelogičnost da se izborni sabor održava usred ljeta, kao i da smo mi 14 dana prije dobili odluku o kvotama delagata. Ako izbori budu dobro organizirani, ne moraju se ni održati – rekao je Peterner sarkastično dodajući kako je sreća za New York da nije u Hrvatskoj jer bi imao manje delegate od Vukovara.

Oponenti Ivana Penave i dalje su mišljenja kako će izborni sabor DP-a, ako bude održan po ovim pravilima, a sve ukazuje da hoće, dodatno dovesti do podjela unutar stranke. – Bojim se za budućnost DP-a. Svi vide što se i kako se radi, kao i da se stranka vodi autokatski i da to sve nije dobro. Puno je vremena i energije utrošeno u stvaranje i rast DP-a, ali se bojim da će to sve 31. kolovoza biti uništeno. Hoće li doći do nekih podjela, izlazaka iz stranke ili nečega trećeg još nitko ne zna, ali ovo što se radi nije dobro i nije u demokratskom duhu. Uostalom, dovoljno je vidjeti komentare na stranicama DP-a i pročitati što naši članovi misle o radu i postupcima DP-a – rekao nam je naš izvor iz DP-a.

