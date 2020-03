'Bilo bi pošteno, normalno, logično i prirodno da sučeljavanja imamo pred članstvom'

Sve radimo planski, kako smo i zacrtali. O svemu smo razmišljali prije službene kampanje i odlučili smo program pustiti deseti dan prije samog dana izbora. Programske smjernice su objavljene, sve se vidi, sve je jasno. Želimo jak HDZ za jaku Hrvatsku. Želimo HDZ koji kao temelje ima suverenost, državotvornost, demokršćanstvo i domoljublje. Onako kako je zamislio i Franjo Tuđman – kazao je danas kandidat za predsjednika HDZ-a Miro Kovač pojašnjavajući novinarima ima li povezanosti između toga što se šef HDZ-a Andrej Plenković jučer javno zapitao gdje mu je program, a onda se programske smjernice na internetskim stranicama pojave baš danas. Kako je Kovač kazao da želi HDZ koji kao temelje ima suverenost, državotvornost, demokršćanstvo i domoljublje, zapitalo ga se želi li time reći da sadašnji HDZ sve to nema.

– Kažem koje su osnovne ideje vodilje našeg programa. On je usmjeren prvenstveno prema stranci, prema članstvu, i tek onda prema državnoj politici. A program za parlamentarne izbore izradit ćemo nakon unutarstranačkih izbora, jer sad je riječ o izborima za predsjednika, zamjenika i potpredsjednika HDZ-a, a ne o izborima za Sabor. Znači, mi smo postupili onako kako treba postupiti, iskreno i precizno – uzvratio je Kovač. Upitan hoće li prema kraju unutarstranačke kampanje imati nešto blažu retoriku prema protivničkom timu ponovio je kako je njegova retorika iskrena te da traži samo ono što je potrebno, a to je natjecanje.

– Od protukandidata očekujem da stane pred članstvo i da pred članstvom, pred onima pred kojima polažemo račune, imamo sučeljavanje. Kao predsjednik HDZ-a uvijek ću biti na raspolaganju članstvu HDZ-a, ljudima u HDZ-u koji odlučuju o vodstvu HDZ-a. Ja ću članstvo uvijek slušati, s članstvom se uvijek konzultirati o svim bitnim stvarima zato je pošteno, normalno, logično i prirodno da pred članstvom imamo i sučeljavanje. Predložio sam za to kao glavne centre u Hrvatskoj - Zagreb, Split, Rijeku i Osijek. I normalno bi bilo da glavni tajnik stranke oglasi i ponudi termine za sučeljavanje mene i protukandidata pred članstvom HDZ-a koje je jedino važno u ovom procesu jer će ono svojim glasovima odlučivati o tome tko će biti budući predsjednik, zamjenik i potpredsjednici HDZ-a – kazao je Kovač.

Kada je u pitanju Plenkovićev stav da je dovoljno i sučeljavanje na televiziji, Kovač uzvraća da je on i na to spreman, ali smatra da je od sučeljavanja na televiziji puno važnije sučeljavanje pred članstvom, čega je već i prije bilo, što rade, kako reče, i druge moderne stranke koje imaju svijest o tome da je člasntvo to koje odlučuje o vodstvu stranke.

– Neće za mene glasati niti o meni odlučivati glasači SDP-a, HNS-a ili neke treće stranke u Hrvatskoj, nego će to biti članovi HDZ-a. Nema razloga izbjegavati članove HDZ-a, oni su ti koji biraju. A to se lijepo organizira. Napravi se skup, nađe se dvorana, pozovu se ljudi, postoje popisi članova, dogovori se kako se to moderira, postave se pitanja i na kraju se, s nekoliko pitanja, mogu uključiti i članovi, jer članstvo ima pravo znati tko što osjeća, tko što nudi, tko je kakav karakter, i tko budi kakvu emociju u HDZ-u. A tko bira moderatora i ostalo, stvar je dogovora. Kao što se mogu organizirati unutarstranački izbori tako se mogu organizirati i sučeljavanja u HDZ-u. Nema se tu bilo tko bilo čega bojati, to su normalni postupci kao i u drugim zemljama, poput Njemačke, Francuske, SAD-a. Na kraju krajeva, toga je u HDZ-u bilo i 2012. i 2002., tada zmeđu Sanadera i Pašalića – podsjetio je Kovač.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

O tome hoće li na HDZ-ovim listama za parlamentarne izbore biti mjesta za one koji u ovoj unutarstranačkoj utrci budu poraženi, kandidat za novog šefa HDZ-a uzvratio je ovim riječima:

– Što se tiče tih lista, i za to moramo promijeniti postupanje. Liste moraju biti sastavljenje na način da imamo predizbore u stranci, da baza izabere tko će biti kandidati na listama HDZ-a na izborima za Sabor. Postanem li ja predsjednik stranke to će tako biti jer je to napravedniji model. Onda će baza u Splitu ili Virovitici odlučiti tko će biti zastupnik Splita ili Virovitice na listi HDZ-a jer onda imate jake ljude. Da smo tako postupili u slučaju EU izbora ne bismo doživjeli onakav debakl, nego bi bili izabrani ljudi iz izbornih jedinica pa bi situacija tada bila drugačija. Znači, ne da predsjednik ili predsjedništvo stranke nameću kandidate i da samo konzulatriraju županijske odbore, nego da imamo preizbore. Ja sam 2016. završio u 9. izbornoj jedinici, bio sam 6. na listi, i završio sam kao prvi na listi s najviše glasova. Toliko o tome.

Kako u svojim istupima stalno spominje članstvo i poziva se na volju članstva, pitalo se Kovača koliko HDZ-a uopće ima članova.

– U bazi podataka čini mi se da imamo negdje oko 211 tisuća članova. Koliko ih ima realno to ćemo utvrditi. Mislim da će ovaj proces izbora pomoći da vidimo koliko ima ljudi koji su aktivni i koji su zainteresirani da glasaju o budućem vodstvu HDZ-a. Bit će važno što više članova animirati da izađe na izbore i tako uzmu stvari u svoje ruke, jer, ponavljam, čalnovi su ti koji će odlučiti o budućnosti HDZ-a. Zato se moramo prvenstveno obratiti onima koji nama daju ili ne daju glas, da oni doluče, jer oni su ti koji u svojim rukama imaju moć odlučivanja o budućnosti HDZ-a. To je jedini način. Mi polažemo račun članovima HDZ-a i obratimo se njima – istaknuo je Kovač.

Na kraju, upitan, ako se mnogi u HDZ-u - pa i on, i Brkić, i Stier - bune protiv suradnje s SDSS-om i HNS-om, a ipak su bili u vladajućoj većini koja je to prihvatila, nije li to pokazatelj elementarnog licemjerja i gubitka vjerodostojnosti, jer nitko od njih nije izašao i kazao da je to crta koju se ne smije prijeći, Kovač je rekao:

– Budući da sjednice predsjedništva HDZ-a ne snimaju i nisu javno dosptupne, reći ću vam - kada smo imali raskid koalicije s Mostom, na način da se o tome prethodno nisu pitala stranačka tijela, što znači da je prekršen statut, ja sam na sjednici predsjedništva, isto kao i Stier, predložio da se ide na izvanredne izbore za Sabor koji bi se onda bili poklopili s drugim krugom lokalnih izbora. Mi bismo tada bili triumfirali i SDP bi prošao jako loše. To je bila naša tadašnja procjena. Žao mi je što aktualni predsjednik stranke nije prihvatio takav način razmišljanja. Uvjeren sam da bismo u tom slučaju dobili novi legitimitet. Bilo bi to puno poštenije prema našim biračima i članovima stranke. I onda smo s novim legitimitetom mogli složiti novu koalciju. Nažalost, tako nismo postupili.