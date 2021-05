Biden pozvao: Okončajte sukob

Sukobi između Izraela i palestinskih militantnih skupina Hamas i Islamski džihad svaki su dan sve žešći unatoč apelima koji dolaze iz cijelog svijeta i pozivaju na prekid vatre. I dok su Palestinci u Pojasu Gaze bili uvjereni da će izraelska vojska barem smanjiti žestinu napada na njihov grad na prvi dan najvećeg muslimanskog praznika Ramazanskog bajrama, izraelski bombarderi, u zoru dok su odjekivali pozivi na molitvu, bombardirali su blokove stambenih zgrada.

Policija čuva sinagoge u EU

Nakon što nije uspio zaustaviti raketiranje izraelskih gradova Hamasa i Islamskog džihada, premijer Izraela Benjamin Netanyahu odlučio je pokazati svu moć izraelske vojske. Na društvenim mrežama mogu se pročitati komentari mnogih Izraelaca koji kažu da je Netanyahu zbog svojih političkih hirova Izrael uveo u pravi pakao. Zanimljivo je da su čak i mnogi ortodoksni Židovi i rabini digli glas protiv Netanyahua smatrajući ga odgovornim za sve nevolje koje danas imaju Izraelci.

Podsjetimo, premijer Netanyahu nije uspio formirati vladu nakon čega je predsjednik Izraela Ruven Rivlin odlučio mandat za sastav nove vlade povjeriti lideru opozicije Yairu Lapidu, što je korak koji bi mogao dovesti do okončanja duge Netanyahuove vladavine ili dovesti do novih izbora. Lapid je jučer rekao da je ono što se sada događa u regiji gubitak kontrole ističući da je Netanyahu zemlju odveo u kaos.

– Židovski i arapski izgrednici objavili su rat Izraelu i nema odgovora. Nema vlade, policije, nema vodstva – kazao je Lapid ističući da je “ovo trenutak kada dobri građani trebaju preuzeti odgovornost jedni za druge.”

VIDEO: Sukobi između Izraela i Hamasa

I dok cijeli svijet poziva premijera Netanyahua da zaustavi napade, on nema namjeru odustati te je jučer posjetio vojsku i hvalio je kako je već uništila stotine ciljeva i da će nastaviti borbe do kraja. U strahu da bi se nasilje moglo još razbuktati, američki predsjednik Joe Biden najavio je slanje izaslanika Hadyja Amru na razgovore s Izraelom i Palestincima.

– Moje je očekivanje i nada da će ovo uskoro završiti, ali Izrael ima pravo braniti se – rekao je američki predsjednik Joe Biden nakon telefonskog razgovora s Netanyahuom. Biden nije rekao koji je razlog njegova optimizma, a Netanyahu je američkom predsjedniku rekao da će Izrael “nastaviti napadati” vojna postrojenja Hamasa i drugih terorističkih skupina u Pojasu Gaze.

Iz američke administracije čulo se da, osim što Izrael ima pravo na samoobranu, i Palestinci imaju pravo na dostojan i miran život. Sve se više čuju glasne kritike na račun Netanyahua i njegove politike prema Palestincima. Među američkim demokratima raste ogorčenje zbog izraelskog ponašanja na Bliskom istoku, posebno nakon nedavne eskalacije u Jeruzalemu i Pojasu Gaze, u kojoj je poginulo više desetaka Palestinaca, među kojima žene i djeca, a stotine su ih ranjene.

Kolumnist portala The Hill Niall Stanage navodi da je ranija generacija demokrata izrazito naginjala ideji da je Izrael snažan saveznik SAD-a te je kritika prema Tel Avivu bila prigušena ili je uopće nije bilo, a Washington je često djelovao kao bedem koji štiti Izrael od međunarodnih prijekora i kritika. Međutim, demokrati su danas vjerojatno skloniji povlačenju paralela između teškog stanja palestinskog naroda i nepravde nanesene Afroamerikancima ili usporedbi stavova i ponašanja Izraela s razdobljem aparthejda u Južnoj Africi. Stanage navodi da su tri istaknute ličnosti američke ljevice osudile događanja u džamiji Al-Aqsa, naselju Sheikh Jarrah u Jeruzalemu i u Gazi. To su Bernie Sanders, nezavisni američki senator i socijaldemokrat, te demokratske zastupnice u Kongresu Alexandria Ocasio-Cortez i Elizabeth Warren. Svi troje složili su se da administracija predsjednika Joea Bidena “mora jasno staviti do znanja izraelskoj vladi da su ove deložacije nezakonite i da moraju odmah prestati” i da bi SAD trebao “snažno progovoriti” kako bi zaustavio ono što se događa, da izraelske snage “provode nasilje” nad nezaštićenim stanovnicima Jeruzalema i Pojasa Gaze.

Kritiziranje postupaka izraelske vlasti nije napad na Židove i antisemitizam, kako se većinom predstavlja u zapadnoj javnosti. Ne može se govoriti da su demokrati u američkom Senatu ili Human Rights Watch, koji su kritizirali ponašanje Izraela, i antisemiti. U izvještaju Human Rights Watch stoji kako izraelske vlasti čine zločine protiv čovječnosti, aparthejd i progon, te poziva međunarodnu zajednicu da “preispita prirodu svog angažmana” na ovom području. Izvješće od 213 stranica temelji se na “sveobuhvatnoj politici izraelske vlade da održi dominaciju Židova nad Palestincima i teškom zlostavljanju počinjenom nad Palestincima koji žive na okupiranom teritoriju, uključujući istočni Jeruzalem”.

Na meti se našla i mlada ekološka aktivistica Greta Thunberg i njezin pokret FFF (Frridays for Future) jer je proslijedila jedan tvit u kojemu kanadska aktivistica Naomi Klein optužuje Izrael za “niz ratnih zločina”. Proizraelski mediji na Zapadu pozivaju čak na bojkot cijelog klimatskog pokreta FFF.

Sukob Izraela i Palestinaca prelio se i na europske ulice. U demonstracijama po ulicama njemačkih gradova protiv izraelske vlasti ujedinila se krajnja desnica i krajnja ljevica s muslimanskim migrantima. Tako je u njemačkom gradu Gelsenkirchenu policija morala štititi sinagogu od nekoliko stotina prosvjednika koji su mahali zastavama Palestine, Turske i Alžira.

Prosvjedovalo se i na ulicama Hannovera, gdje je policija rastjeravala 550 prosvjednika koji su htjeli zapaliti izraelske zastave, ali ih je policija, srećom, u tome spriječila.

VIDEO: Što je i kako funkcionira Iron Dome?

“Redefiniranje politike”

I hrvatski predsjednik Zoran Milanović jučer je, komentirajući najžešći sukob između Izraela i Palestinaca unatrag nekoliko godina, kazao da “Izrael ima pravo na obranu” i da će Amerikanci morati jasnije definirati svoju vanjsku politiku ocijenivši da im taj dio svijeta zbog nove energetske politike prestaje biti tako zanimljiv.

– Gledam američku poziciju, Izrael se brani, ali i napada (...) Amerikanci će morati definirati i učiniti jasnijom svoju vanjsku politiku – rekao je predsjednik Milanović podsjetivši da je bivši američki predsjednik Donald Trump vodio jednu politiku, dok se sadašnji predsjednik Joe Biden distancirao, ali da “sada vidi da se ne može potpuno distancirati”.

Također je dodao da mu, glede SAD-a, i njegovi sinovi već postavljaju pitanja zašto im je Putin neprijatelj, a istovremeno se podržavaju izrazito parademokratski režimi.

– Režimi su to koji imaju formalno legitimitet, ali ga zapravo demokratski nemaju; ili recimo režimi koji se proglašavaju saveznicima, a otapaju političke neprijatelje i novinare u solnoj kiselini – rekao je Milanović aludirajući na pisanje turskih medija da su ubojice saudijskog novinara Jamala Khashoggija, ubijenoga 2018. u saudijskom konzulatu u Istanbulu, njegovo tijelo najprije rastopili u kiselini pa potom bacili u kanalizaciju.

VIDEO: Akcija Mač Jeruzalema i operacija Čuvari Zida