Irski i švicarski studenti se pridružili valu prosvjeda protiv rata u Gazi

Studenti dublinskog Trinity Collegea i švicarskog Sveučilišta Lausanne zauzeli su svoja sveučilišta kako bi prosvjedovali protiv rata u Gazi, pridruživši se valu prosvjeda koji se proširio američkim kampusima. U Dublinu , studenti su podigli kamp u petak, zbog čega je sveučilište bilo primorano ograničiti pristup kampusu u subotu i zatvoriti izložbu Knjiga Kellsa, jednu od najvažnijih irskih turističkih zanimljivosti.

Kamp je podignut nakon što je studentski sindikat rekao da ga je sveučilište kaznilo s 214.000 eura zbog gubitaka uzrokovanih prosvjedima proteklih mjeseci, ne isključivo zbog Gaze. Prosvjednici su zatražili da Trinity prekine akademske veze s Izraelom i povuče ulaganja iz tvrtki koje imaju veze s tom zemljom.

Predsjednik studentskog sindikata Laszlo Molnarfia objavio je fotografiju klupa naguranih na ulaz u zgradu u kojoj se održava Knjiga Kellsa, izložba iluminiranih rukopisa keltskih redovnika nastalih oko 800. godine prije Krista. Trinity College je rekao da će izložba u subotu biti zatvorena. Više od 34.600 Palestinaca ubijeno je u sedmomjesečnim napadima Izraela na Pojas Gaze, prema podacima zdravstvenih vlasti enklave.

Rat je započeo upadom Hamasovih militanata u Izrael 7. listopada u kojem je ubijeno 1200, a oteto 252 ljudi, od kojih se 133 i dalje nalazi u zatočeništvu u Gazi, prema izraelskim podacima.

Propalestinski prosvjedi također se održavaju na sveučilištima u SAD-u, Australiji i Kanadi. U švicarskom gradu Lausannei, stotinjak studenata okupiralo je zgradu i zahtijeva obustavu znanstvene suradnje s Izraelom. "Palestinci pogibaju duže od 200 dana, no nitko nas ne čuje", rekao je jedan prosvjednik švicarskoj televiziji u subotu. "Sada postoji globalni pokret da se natjera vlade da djeluju, no to se ne događa. Stoga sada želimo natjerati sveučilišta da se uključe."

Sveučilište je reklo da će dopustiti prosvjed do ponedjeljka jer ne ometa rad na kampusu. "Mi, sveučilišta, nismo pozvani zauzimati političke stavove", rekao je na radiju RTS rektor sveučilišta Frederic Herman.

