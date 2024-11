Berošev manevar osigurao opstanak saborske većine

Smijenjeni ministar zdravstva Vili Beroš danas je podnio zahtjev za aktivaciju saborskog mandata, ali odmah i onaj za njegovo ponovno stavljanje u mirovanje. Tim je potezom sebi, barem za sljedećih šest mjeseci, iz džepa izbio saborsku plaću, ali i otklonio svaku bojazan da bi parlamentarna većina, koja uskoro ima potvrditi novu ministricu zdravstva Irenu Hrstić i izglasati državni proračun za iduću godinu, mogla biti ugrožena jer joj je jedan zastupnik u pritvoru. Iz HDZ-a su, doduše, cijelo vrijeme govorili kako imaju stabilnu većinu, iako je DOMiNO, stranka Marija Radića, u četvrtak objavila kako definitivno ostaje u oporbi. Kao razlog za prekid razgovora naveli su kako ne žele sudjelovati u "politici kontinuiteta koja državu tretira kao kravu muzaru", no neslužbeno se iz te stranke već neko vrijeme može čuti kako su bili nezadovoljni odugovlačenjem HDZ-a. Plenković je izbjegavao osobno sjesti za stol s predstavnicima DOMiNO-a, on i Radić nisu se vidjeli više od mjesec dana, a iz HDZ-a su, tvrde naši izvori, stizale isključivo poruke kako se DOMiNO sa svojim zahtjevima za ulazak u izvršnu vlast treba strpjeti još neko vrijeme.

Nakon njihova definitivnog razlaza s parlamentarnom većinom, u kuloarima se počelo nagađati zašto je Plenković tako olako propustio priliku povećati broj ruku u Saboru. Jer, iako je Beroš svojim postupkom praktično spasio minimalnu većinu, barem na neko vrijeme, činjenica je da je takvu većinu izuzetno teško održavati. Okolnosti u kojima je HDZ to činio u proteklom mandatu ipak su teško usporedive sa sadašnjima jer ovoga puta okosnicu vladajuće koalicije uz HDZ čini Domovinski pokret, kojemu je osnovni uvjet bio da u koaliciji ne bude i SDSS. Troje SDSS-ovih zastupnika je, doduše, i nakon toga dizalo ruke za važnije Vladine projekte, uključujući i rebalans proračuna, no i dalje su tvrdili da su oporba, a njihova podrška proračunu nije smetala ni DP-u, iz kojeg su objašnjavali kako ne mogu niti žele zabranjivati bilo kome da podržava Vladine prijedloge te kako je sve u redu dok većina postoji i bez ruku SDSS-a. DP je i dalje na toj poziciji, no jasno je kako će vrlo teško biti skupiti svih 76 zastupnika svaki put kada bude trebalo glasati o organskim zakonima ili drugim aktima za donošenje kojih je nužna natpolovična većina svih zastupnika.

Za početak, mnogi zastupnici često putuju jer su u različitim saborskim izaslanstvima, a uvijek postoji mogućnost da se netko razboli i sl., zbog čega se glasanje o važnijim točkama morali odgoditi ili osigurati rukama "sa strane". U tom se kontekstu iz dijela vladajuće koalicije može čuti kako nema bojazni da SDSS neće vladajućima dati ruke ako im zatrebaju jer su, tumače naši sugovornici, zajedno s drugim manjinskim zastupnicima putem programa za nacionalne manjine dobili praktično sve što su tražili. No teško da bi redovito izglasavanje točaka uz pomoć SDSS-ovih ruku bilo ugodno DP-u. Zbog toga su koalicijski kuloari ovih dana prebrojavali i potencijalne dodatne ruke, pri čemu su se ponovno spominjali Dario Zurovec, Matija Posavec ili IDS, iako bi bilo vrlo neobično da netko od njih uđe u većinu u trenutku u kojem tu većinu trese teška korupcijska afera, a bliže se lokalni izbori, do kojih je, opet, premalo vremena da bi takav potez bilo kome osigurao predizbornu isporuku nekakvoga velikoga lokalnog projekta. Do Posavca danas nismo uspjeli doći, no Zurovec i IDS-ov Dalibor Paus tvrde kako šansa da podebljaju većinu ne postoji. Ostaju, kažu, u oporbi i glasat će za opoziv premijera i Vlade. Na njihove ruke ne može računati ni nova ministrica zdravstva, a Zurovec bi mogao podržati proračun samo ako Vlada prihvati njegovih šest amandmana.

Dodajmo ovome kako je još uvijek otvoreno i pitanje ukupnog broja zastupnika u Saboru, kojih je sada 150, jedan manje od zakonom utvrđenog broja. Mislav Kolakušić i Zlatko Hasanbegović zatražili su zaštitu Ustavnog suda nakon što je saborsko povjerenstvo odlučilo kako nitko od njih nema pravo zamijeniti PiP-ova Dražana Dizdara u saborskim klupama. Taj je predmet, kaže nam predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović, odmah raspoređen u rad, no nerealno je očekivati da će Ustavni sud odluku donijeti u ovom sazivu budući da produženi mandat 10 od 13 ustavnih sudaca završava 6. prosinca.

