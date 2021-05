Berlinski stručnjak za viruse: Ljeto u Njemačkoj može ispasti jako dobro

Berlinski stručnjak za viruse rekao je da ovo ljeto u Njemačkoj može ispasti jako dobro, s nastavkom cijepljenja i olakšavanjem restriktivnih mjera.

"Mislim da ćemo vidjeti učinke koji se mogu pripisati cijepljenju prvi put u lipnju", rekao je televiziji ZDF u nedjelju navečer Christian Drosten, direktor virologije u berlinskoj sveučilišnoj bolnici Charite.

Kad je upitan o odmorima, otvaranju terasa restorana i roštiljanju s prijateljima, objasnio je da sada mnoge stvari mogu biti dopuštene na vanjskim prostorima. No Drosten je upozorio da se ne bi prerano trebalo potpasti pod osjećaj "potpune euforije". Naglasio je da će za jesen kolektivni imunitet poboljšati situaciju, no upozorio je da "bolest neće nestati na jesen." Necijepljeni ljudi će se i dalje zaražavati i razbolijevati, no više neće biti nekontroliranog širenja virusa, dodao je.

Čini se da se smiruje novi val zaraza koronavirusom koji brine njemačke vlasti od studenog, s obzirom na sedmodnevnu stopu incidencije koja je dva tjedna u opadanju. Prema podacima Instituta Robert Koch (RKI) za kontrolu bolesti, broj novozaraženih na 100.000 stanovnika u sedam dana bio je 118.6 u nedjelju navečer u cijeloj zemlji, što je smanjenje sa 146.5 prethodni tjedan.