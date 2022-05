Baština Franje Tuđmana: 'Nije proveo samo jednu ideju, on je ostvario hrvatsku državu u ratu'

Suverena samostalna država izborena je u teškim uvjetima, a ostavštinu treba cijeniti upravo zbog konteksta vremena u kojem je stvarana - ustvrdio je ravnatelj Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Ante Nazor u emisiji HRT-a "Otvoreno" u kojoj se razgovarao o političkoj ostavštini prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana.

- S jedne strane je to milijun stanovnika manje u Hrvatskoj od njezinog osnivanja do danas i otprilike isti stupanj gospodarstva kao u vrijeme kada je Franjo Tuđman radio u generalštabu. S druge strane to je sposobnost donošenja odluka, stvaranje cijele zemlje, dakle oslobođenje i prepoznavanje ispravne strane. Hrvatska je unatoč svim problemima, kašnjenju, stilu ipak završila u Europskoj uniji i NATO paktu - izjavio je povjesničar Tvrtko Jakovina.

- Kada bi se danas davala osuda povijesti o političkoj ostavštini Tuđmana, duboko sam uvjeren da je to suverena samostalna demokratska europska Hrvatska. U onim okolnostima kada se urušavao cijeli poredak jugoistoka, kada se stave na stranu sve odrednice koje označavaju ulogu predsjednika u stvaranju države, uvjeren sam da će mu sud povijesti u ogromnoj mjeri dati za pravu kao glavnom kreatoru suvremene hrvatske države i sva zastranjivanja i greške koji su pratili njegov politički hod su nemjerljivo minorne u odnosu na velebno djelo koje je učinio s hrvatskim narodom i hrvatskim braniteljima. On je najmarkantnija osoba jer je uspio trajno stvoriti demokratsku državu - poručio je Vladimir Šeks.

Politolog Branko Caratan istaknuo je da će Franjo Tuđman biti zabilježen u povijesti jer je bio na čelu kada se stvarala samostalna država i u vrijeme otpora u Domovinskom ratu. Sve drugo, kaže, može biti predmet rasprava.

- Imao je sreću da se njegova osnovna politička ideja se poklopila s povijesnim momentom. Bez razmišljanja je povlačio poteze koji su odgovarali tom momentu - to je bio raspad države, otpor prema Miloševićevoj agresivnoj politici, a sve drugo je predmet za analizu ekonomista. Blagoslovio je neke poteze koje se danas osporavaju, ali sve je to ostalo za povijesnu raspravu, došlo je vrijeme da se o njemu može govoriti bez hvalospjeva i bez žestokih poništavajućih kritika - smatra.

Za novinara Gordana Malića Tuđman je politička figura koja ima svoji povijesni kontekst i povijesne zasluge i tako bi ga trebalo gledati. Sve ovisi, kaže, o tome na što će te staviti naglasak.

- Tuđman nije proveo samo jednu ideju, on je ostvario hrvatsku državu u ratu, to je sasvim dovoljno za jedan politički skor, s druge strane je usmjerio tu državu prema zapadnoj demokratskoj civilizaciji, prema euroatlantskim integracijama što je i danas naš ključni smjer. On je mister hrvatske povijesti - istaknuo je.

Povjesničar Tvrtko Jakovina je napomenuo da postoje teme kao Bosna i Hercegovina, odnos sa Srbima, raspad Jugoslavije, odnos sa saveznim organima, način na koji su bili tretirani novinari, činjenica da smo ušli u Vijeće Europe '99. godine...

- Njegovo gledanje na BiH koje je toliko puta zapisano u razgovorima sa stranim državnicima gdje on govori o civilizacijskoj razdjelnici između kršćana i drugih i te stvari su se reflektirali u historiografiju - rekao je.

Nazor smatra da se o Tuđmanu ne pišu samo hvalospjevi. - Odgovorno tvrdim da kao državnik nikad nije doveo u pitanje ustavnost BiH - rekao je i napomenuo da je vrlo važno cjelovito čitati i razumjeti njegove teorije o povijesti te njegovo ponašanje kao državnika.

