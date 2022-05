SLOVAK SE ZA NJEGA ZALOŽIO KOD TITA

Njihovo prijateljstvo prilično je tajnovito: Tuđman ga nikada nije uspio sresti dok je bio na vrhuncu moći

Četvrt stoljeća prije nego će doći na čelo Hrvatske Tuđman je prijateljevao s čovjekom koji će nekoliko godina poslije zauzeti najmoćnije položaje u svojoj državi. Bio je to Gustáv Husák, slovački političar koji je od 1969. do 1987. bio prvi sekretar Komunističke partije Čehoslovačke, a ujedno od 1975. do 1989. i predsjednik Čehoslovačke.