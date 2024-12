Autobusi zapeli na Macoli: 'Nakon Male Kapele je krenulo ludilo. Mećava, vjetar, ralice...'

Obavijestili su nas da idemo do Macole i da ćemo vidjeti kako dalje. Nakon Male Kapele je krenulo ludilo. Mećava, vjetar, ralice, kretali smo se 20 na sat. Kad smo stigli u Macolu rečeno nam je da ćemo čekati minimalno sat, dva. Trenutačno nema nastavka prema jugu, svi čekaju povratak u Zagreb. Ljudi ovdje stoje dulje od 4 sata. Neki su tražili vozače automobila koji se vraćaju u Zagreb, ispričala je to putnica iz autobusa za Jutarnji list koja je iskusila sve nedaće koje su snijeg i vjetar danas prouzrokovali u Hrvatskoj.

Prema trenutnim podacima HAK-a 'prema Rijeci/Istri i obratno kamioni s prikolicama i tegljači s poluprikolicama mogu voziti autocestom A6 Rijeka-Zagreb do čvora Delnice i zatim državnom cestom DC3 kroz Gorski kotar. Zbog olujnog vjetra, nanosa snijega i zabrane prometa na većini državnih cesta kroz Liku (uključujući državnu cestu DC1 na dionici Korenica-Ondić-Gračac-Palanka-Knin) savjetujemo vozačima da odgode putovanje do smirivanja nepovoljnih vremenskih uvjeta. Samo osobna vozila mogu voziti iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji i obratno autocestom A1 do čvora Sveti Rok i državnim cestama DC50 i DC27 preko Gračaca, Obrovca i Karina, dok za ostale kategorije nema slobodnog cestovnog pravca'.

Jutarnji list navodi kako najmanje tri autobusa stoje na odmorištu Macola prije ulaza u tunel sv. Rok iz smjera Zagreba. Snijeg, skliske ceste i jaki vjetar zaustavili su ih u putovanju te su se uputili natrag u Zagreb tek u 15:30 sati. Jedan od autobusa na odmorištu je stajao od jutros u 9:30. Jedan od autobusa Samoborčeka koji je krenuo u 12:00 je također zaustavljen.

Sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno i vjetrovito, javlja DHMZ. Ponegdje u unutrašnjosti kiša i snijeg, poglavito na istoku, u Lici i u Zagori, a snijega nošenog burom može biti ponegdje na obali. Vjetar slab i umjeren, mjestimice jak sjeverni, lokalno s olujnim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka, ponegdje olujna bura, uglavnom podno Velebita s orkanskim udarima. Najniža jutarnja temperatura od -3 do 2, na Jadranu između 2 i 7, a najviša dnevna od 0 do 5, na Jadranu između 6 i 11 °C.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

FOTO Hrvatska je zametena: Snijeg paralizirao dijelove zemlje