Austrija najavila strogoću s izbjeglicama: 'Integracija nije poziv nego obaveza!'

Austrijska ministrica integracije iz Narodne stranke (ÖVP) Claudia Plakolm predstavila je u četvrtak u Saveznom kancelarstvu u Beču Plan austrijske Vlade vezano uz buduću integraciju izbjeglica i azilanata u austrijsku sredinu. “Integracija nije poziv nekome, nego obaveza”, poručila je Plakolm. Najavila je da će od sljedeće godine izbjeglice u Austriji morati obavezno pohađati, za njih posebno organizirane tečajeve. Tečajevi će trajati pet dana. Na kraju će tražitelji azila i osobe kojima će biti odobrena supsidijarna zaštita, morati potpisati Izjavu o integraciji, koja sadržava deset točaka. Naravno, onih koji će se morati strogo pridržavati. Plakolm je istaknula, kako će odbijanje potpisa takove obvezujuće Izjave, za posljedicu imati sankcioniranje navedene osobe.

Riječ je o tečajevima na kojima će biti riječi o austrijskim vrijednostima i orijentaciji u društvu, koji će trajati tri dana i bit će obavezni. Dosad su trajali samo osam sati. Kako je Pressici rečeno petodnevni pilot program pokazao se je uspješnim, pa će ga Vlada ugraditi u Program integracije, koji bi na snagu trebao stupiti početkom 2026. godine. Plan predviđa da će se tečajevi održavati u blokovima, pet dana uzastopce, rekao je Roland Goiser, zamjenik direktora Austrijskog fonda za integraciju, koji je također govorio na Pressici.

Goiser je napomenuo kako ni na kraju tečajeva potpisana Izjava o dobrovoljnosti osobe za integraciju, neće biti završetak njene obuke. Naglasio je kako će taj proces trajati tri godine, te da će polaznici biti pozivani na daljnje tečajeve, od kojih će neki biti dobrovoljni, a neki obavezni. To će, prema Goiserovim riječima uključivati i radionice o važnim temama, poput sprječavanja nasilja te teme jednakosti muškaraca i žena u austrijskom društvu. Ali i razne tematske izlete, poput posjete spomenika holokausta ili raznim udrugama, gdje na licu mjesta polaznici tečajeva mogu u praksi vidjeti što je to volonterski rad i uspostaviti određenu vezu s tim pojmom. Goiser je pojasnio kako će petodnevni osnovni tečaj biti podijeljen u pet modula.

“Oni će pokrivati teme poput 'Njemački jezik i obrazovanje', 'Rad i osobna odgovornost', 'Država i demokracija', 'Sigurnost i društvena kohezija' s naglaskom na borbu protiv antisemitizma, te 'Pripadnost i angažman' s ciljem razvijanja interesa za volontiranje. Kako bi se osiguralo da polaznici razumiju o čemu se govori, osigurano će biti prevođenje na 11 jezika!”, izvijestio je Goiser.

Kako je naglasila ministrica, na kraju tečaja, polaznici potpisuju Izjavu o integraciji. U njoj se obvezuju poštivati dostojanstvo i prava drugih osoba, ravnopravno postupati s ženama i muškarcima, dati svoj doprinos austrijskom društvu, boriti se protiv nasilja, diskriminacije i rasizma, učiti njemački jezik, tražiti posao, te poštivati i živjeti prema austrijskim vrijednostima i tradicijama. Potpis navedene Izjave o integraciji, u konačnici za svakog izbjeglicu i azilanta u Austriji značit će i njegovu obvezu postupanja s potpisanim.

Ministrica Plakolm je posebno naglasila da svatko tko ne završi obvezni tečaj ili odbije potpisati Izjavu o integraciji, suočit će se sa sankcijama. A sankcije će biti od smanjenja socijalnih naknada i administrativnih kazni do gubljenja boravišne dozvole. Dakle, kako pišu neki austrijski mediji, Austrija se ne šali, već najavljuje strogoću kada se radi o integraciji izbjeglica i azilanata u austrijsko društvo. Tko se nije voljan integrirati, neće dobiti novac!