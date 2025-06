Austrija izdvojila novac za kandidaturu za nestalnu članicu Vijeća sigurnosti UN-a

U srijedu, uoči početka zasjedanja austrijske Vlade, ministrica vanjskih poslova Beate Meinl Reisinger, potkancelar Andreas Babler i ministrica obrane Klaudia Tanner izvijestili su predstavnike medija u Saveznom kancelarstvu u Beču da će se Austrija kandidirati za nestalnu članicu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda (VSUN), za razdoblje od 2027. do 2028. godine. Kako su govornici istaknuli, austrijska je Vlada za kandidaturu u dvostrukom državnom proračunu za 2025. i 2026. godinu rezervirala po 10 milijuna eura za svaku godinu. Dakle, navedeni projekt austrijske porezne obveznike stajat će ukupno 20 milijuna eura.

Austrijska vlada je na svom redovnom tjednom zasjedanju istaknula da se želi založiti za svjetski poredak utemeljen na pravilima i usmjeren na mir u svijetu. “Austrija se zalaže za vanjsku politiku temeljenu na dijalogu, pomirenju i zaštiti demokracije, vladavini prava, ljudskim pravima i međunarodnom pravu”, naglasilo je austrijsko Ministarsko vijeće u srijedu. Uz opasku kako Austrija kao sjedište preko 50 međunarodnih organizacija i globalno čvorište multilateralizma želi svoju ulogu u Vijeću sigurnosti obnašati pod geslom “Partnerstvo - Dijalog - Povjerenje”.

Vlada planira iskoristiti sve svoje međunarodne kontakte za ovaj “iznad stranački cilj”. Također namjerava austrijske posebne počasne izaslanike zadužiti da lobiraju za kandidaturu Austrije u VSUN-a. Riječ je o bivšem austrijskom predsjedniku Heinzu Fischeru, bivšem povjereniku EU-a Johannesu Hahnu, Ulricki Lunacek i Herbertu Scheibneru. “Upravo u vrijeme kada su međunarodna suradnja i multilateralizam u pitanju, crveno-bijelo-crvena (opp. boje austrijske zastave) solidarnost među svim političkim taborima ključna je za za aktivan mirovni rad. Tko voli našu domovinu, jača međunarodna partnerstva naše zemlje, jer to Austriju čini jačom i sigurnijom”, rekla je šefica austrijske diplomacije Meinl Reisinger. “”Vidimo kako se u bezbrojnim krizama širom svijeta ljudska prava i načela međunarodnog humanitarnog prava zlorabe.

Upravo s mjestom u Vijeće sigurnosti UN-a Austrija je posebno dobro pozicionirana da podigne za ova važna pitanja. Da bi nam to uspjelo moramo upotrijebiti našu tradicionalnu snagu i oslanjati se na vanjsku politiku, dijalog i suradnju u sklopu naše neutralnosti”, rekao je potkancelar Babler. “Austrija nije samo graditeljica mostova nego i mjesto dijaloga. Kako bi osigurali mir i sigurnost, potreban je sveobuhvatni angažman, međunarodna kooperacija i suradnja - to što mi kao resorno Ministarstvo obrane pokazujemo s našim predanim sudjelovanjem preko 100.000 Austrijanaca u mirovnim operacijama i misijama pod mandatom Partnerstvu za mir UN-a”, rekla ministrica obrane Tanner.

Austrija će 14. prosinca ove godine proslaviti 70. obljetnicu svoga članstva u Ujedinjenim narodima, koje je jedno od prioriteta austrijske vanjske politike. Austrija je do sada bila tri puta nestalna članica Vijeća sigurnosti UN-a: 1973. do 1974., 1991. do 1992. i 2009. do 2010. Vijeće sigurnosti UN-a ima ukupno 15 članica od kojih je pet stalnih s pravom veta. To su Francuska, Velika Britanija, SAD, Kina i Rusija. Daljnjih 10 nestalnih članica se bira na razdoblje od dvije godine, i to tako da se svake godine smjenjuje po pet članica.