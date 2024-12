Kako prepoznati da vašeg ljubimca nešto boli? Znak boli ne mora biti očit

Kako ćete prepoznati da vašeg ljubimca nešto boli? Očekujete li da zacvili kad trpi dugotrajnu bol isto kao kad mu nehotice stanete na nogu? Mora li znak boli biti očit, onakav kakvog bismo mi očekivali? Jeste li znali da životinje koje trpe bol ne šalju iste signale kao ljudi?

Većina nas pokazuje empatiju i vjerujemo da možemo zamisliti i suosjećati, doslovno "dijeliti" nečiju nelagodu i bol. Mi veterinari ponekad smo frustrirani kad imamo pacijenta za kojeg vjerujemo da ima bolove i preporučimo liječenje, no klijent odlučno negira da životinja pati i/ili tvrdi da je naša sugestija samo dodatan način izvlačenja novca. Nama, doktorima za životinje koji smo posvetili svoj život kako bismo ublažili patnju životinje, nakon šest godina studija veterinarske medicine i godina kliničkog iskustva, teško je čuti klijenta koji tvrdi da nemamo pojma o čemu govorimo, jer on svojeg ljubimca poznaje najbolje.

Činjenica je da naši psi i mačke ne šalju iste signale kao mi ljudi kada se ne osjećamo dobro. Mi plačemo, vičemo, stenjemo, psujemo i uz pomoć cijelog niza riječi i govora tijela pokazujemo da se osjećamo loše. Postoje i ljudi s visokom tolerancijom na bol, koji to ne pokazuju i zadržavaju svoj bol za sebe, ali oni su vjerojatno iznimka od pravila, jer ljudi generalno vole kukati i žaliti se. Naši psi i mačke često su mnogo suptilniji. Koliko god da klijent može poricati da psića bole zubi jer on super "papa", činjenica je da truli zubi iz kojih curi gnoj i desni koje su boje vatrogasnog vozila sigurno jesu bolni. Pas ili mačka sa zuboboljom i dalje jedu jer, iskreno, kakvu drugu opciju imaju? Naši kućni ljubimci s bolnim zubima prilično su spretni u stavljanju hrane u svoje trbuščiće – žvaču na onu stranu usta koja manje boli, gutaju hranu bez žvakanja, i to nekad čine vrlo polako. Dakle, iako ne trebate biti Sherlock Holmes da biste otkrili problem, ljudi koji žive sa kućnim ljubimcima trebaju paziti na suptilne znakove kao pokazatelje da nešto nije u redu.

Foto: Pixabay

Bol kod ortopedskih pacijenata, kod degenerativne bolesti zglobova (artritis), displazije kukova, laktova, puknuća prednjeg križnog ligamenta koljena i drugih problema s kostima i zglobovima često može biti izluđujuće teško prepoznati, osobito u ranim fazama. Međutim, mogli biste primijetiti da vaš odrasli pas radije sjedi na jednom boku nego na drugom, poput šteneta. I iako je to normalno kod mladunaca, nije normalno kod odraslih pasa. Mačke s artritisom često će izbjegavati graciozni katapult od poda do prozorske daske i počet će skakati s poda na niži komad namještaja, poput naslona, a zatim će tek odjuriti do prozorske daske. Ljudi koji imaju mačke često ne razmišljaju previše o takvim stvarima, ali mi često propitkujemo takvo ponašanje jer znamo da je indikativno da maca vjerojatno ne može izvesti skok zbog boli.

Divno je biti veterinar u vrijeme kad je struka stavila naglasak na potrebu za dobrom kontrolom boli, osobito nakon kirurških zahvata. Još donedavno su se psi i mačke nakon sterilizacije ili kastracije slali kući bez ikakvih lijekova za ublažavanje boli i nelagode. Zapravo, običavalo se govoriti klijentima da je kontrola boli kontraindicirana jer je bol "životinju umirila" i na neki način pomogla joj u oporavku. Dobra je vijest da nijedan veterinar danas ne vjeruje u ovu teoriju i profesija čini velike korake ne samo u pružanju olakšanja boli prije, tijekom i nakon operacije, već i kad je riječ o bolovima koji dolaze sa starijom životnom dobi.

Artritis, upala zglobova, ili kako je još nazivamo degenerativna bolest zglobova (DJD), sadrži riječ "degenerativna". Dio tijela degenerira. Zvuči loše i bit će još gore. Jer, na žalost, ne možemo reći da biste vi ili vaš ljubimac u tom slučaju mogli uzimati neki lijek mjesec dana i ponovno vratiti svoje zglobove u mlade dane. Ne možemo izliječiti artritis. Možemo zaliječiti i kontrolirati bolest koristeći lijekove za smanjenje boli i upale. Određenim kirurškim zahvatima možemo pokušati ukloniti izvor boli i usporiti napredovanje degenerativnih promjena na kostima i oštećenoj hrskavici. U tu svrhu preporučujemo i održavanje tjelesne kondicije radi poticanja cirkulacije i povećanja kvalitete zglobne tekućine, ali i kako biste potaknuli smanjenje tjelesne težine. U zglobove ubrizgavamo kortikosteroide ili proteine koji povećavaju kvalitetu zglobne tekućine (podmazivanje). Međutim zglobovi s artritičnim promjenama nikada više neće biti mladi i u odličnom stanju. Tretmani često nisu usmjereni samo na poboljšanje stanja, već na smanjenje boli i usporavanje oštećenja, bez obzira na to što vam oglasi prodaju.

Kontrola tjelesne težine kod starijih pasa s artritisom nezamjenjiv je tretman, a najčešći je uzrok problema, na žalost, upravo prekomjerna tjelesna težina. Provedene su brojne studije koje pokazuju da smanjenje tjelesne težine dovodi do znatnog poboljšanja kvalitete života. Lakoća aktivnosti kao penjanje stepenicama, skok u automobil ili na kauč, pa čak i ustajanje iz sjedećeg položaja može se znatno poboljšati gubitkom težine. Kao i kod ljudi, tjelovježba je ključna za mršavljenje. Smanjenje unosa kalorija samo po sebi jednostavno usporava metabolizam u mirovanju. Vježbanje povećava brzinu i time sagorijeva više kalorija. Jedan od ciljeva je i povećanje mišićne mase. Omogućavanje od 20 do 60 minuta aktivnosti dnevno uz smanjeni unos kalorija pomoći će pacijentima s osteoartritisom.

Fizikalna terapija i kontrolirano vježbanje od neprocjenjive su važnosti u liječenju pacijenata s osteoartritisom jer pomažu poboljšati funkciju zglobova, umanjiti bol i posljedično potrebu za lijekovima. U početku bi program vježbanja trebao biti takav da se izbjegava preopterećenje zglobova. Šetnja i plivanje izvrsni su za početak. Programi vježbanja mogu se prilagoditi svakom psu. Psa ne treba prisiljavati na vježbanje u fazi akutne boli jer će takva aktivnost samo dodatno pojačati upalu. Kontrolirano hodanje na povocu, hodanje u vodi, trčanje, plivanje i penjanje i spuštanje uz nagibe izvrsne su vježbe s malim opterećenjem. Vježbanje treba kontrolirati kako se ne bi pojačala bol nakon aktivnosti. U ranim fazama bolje je uvesti vježbe tri puta po 10 minuta nego jedanput u trajanju od 30 minuta. Vježbati se može svakodnevno ili svaki drugi dan. Šetnje trebaju biti brze i svrhovite, s minimalnim zaustavljanjem. Plivanje i hodanje u vodi neke su od najboljih aktivnosti za pse. Uzgon vode je važan i ograničava utjecaj na zglobove dok potiče snagu mišića, tonus i pokretljivost zglobova. Kontrolirano vježbanje ne bi trebalo povećati bol nakon aktivnosti. Ako se nakon aktivnosti pojavi bol, njezino trajanje treba smanjiti za pola. Dovoljno je i hodanje sporijim tempom u trajanju od 5 minuta. Na bolne zglobove možete staviti hladne obloge tijekom 15 minuta kako biste kontrolirali upalu nakon vježbanja.

Foto: Pixabay

Mnogi upalni medijatori i razgradni enzimi prisutni su u osteoartritisu i dovode do propadanja zglobne hrskavice. Nesteroidni protuupalni lijekovi (NSPUL) važni su u liječenju te bolesti jer smanjuju upalu i bol. Nesteroidni protuupalni lijekovi koji se koriste u veterini uključuju paracetamol, karprofen, derakoksib, etodolak, meloksikam i firokoksib. Vaš veterinar porazgovarat će s vama o opcijama lijekova i odlučiti što je najbolje za vašega psa.

Stari psi često imaju medicinska stanja koja utječu ili ograničavaju mogućnost liječenje osteoartritisa i upotrebu ovih lijekova. Potrebno je procijeniti stanje bubrega, gastrointestinalna stanja i jetrene enzime kako bismo dobili uvid može li pas metabolizirati i izlučiti lijekove. Anamneza, klinički pregled i analiza krvi su parametri koje moramo provjeriti prije početka uzimanja NSPUL-a, uz povremene kontrole. Tvari koje sporim djelovanjem modificiraju bolest ili nutraceutici su dodaci prehrani za koje se vjeruje da imaju pozitivan učinak na zdravlje hrskavice njezinim naizmjeničnim obnavljanjem i održavanjem.

Brojni su načini kako kod kuće pomoći svom psu s osteoartritisom. Neka bude u toplom i suhom, daleko od hladnoće i vlage. Koristite mekani, dobro podstavljeni krevetić. Osigurajte protukliznu podlogu ili tepihe kako biste spriječili klizanje i padanje. Olakšajte penjanje uz stube korištenjem rampi. Možete ih kupiti u trgovinama za kućne ljubimce ili ih sami napraviti. Dostupne su prijenosne rampe za pomoć psima pri ulasku i izlasku iz automobila. Izbjegavajte pretjerane aktivnosti vikendom i pretjeranu igru s drugim kućnim ljubimcima.

I zapamtite, kod pasa koji imaju zahvaćene zglobove na obje prednje ili obje stražnje noge puno ćete teže primijetiti problem, a pogotovo ako je riječ o patuljastim pasminama pasa.