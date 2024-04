Anušić: Admiralu Hranju želim da uživa u mirovini, a generala Lucića podržavam

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić oglasio se na Facebooku te admiralu Robertu Hranju poželio da uživa u mirovini. Također, osvrnuo se na stavove generala Josipa Lucića, objavljene u Večernjem listu, pa istaknuo kako ih podržava.

"Kao ministar obrane četiri mjeseca surađivao sam s admiralom Robertom Hranjem kojemu je mandat istekao u ožujku kada je dužnost načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga preuzeo general-pukovnik Tihomir Kundid. Admiralu Hranju želim da uživa u zasluženoj mirovini, a promišljanja i stavove generala Josipa Lucića koje je iznio u današnjem Večernjem listu, u tekstu novinara Davora Ivankovića - u potpunosti podržavam", istaknuo je Anušić.

Kako je Davor Ivanković istaknuo u tekstu, Lucić za Večernji list hladnim riječima, ali vrlo oštro ocjenjuje sadašnju Milanovićevu ulogu, optužuje ga da je uzurpirao ovlasti i koje djelomično mogu vrijediti samo u ratnom stanju te ga nedvosmisleno optužuje da je uzrokovao opasne podjele u samom vojnom vrhu HV-a.

"Model koji je uspostavio sadašnji predsjednik je takav da je on sebi uzeo pravo da on određuje kako će se odvijati protokoli i sebe je pozicionirao kao jedinog i apsolutno nadređenog nad Hrvatskom vojskom. To nije sukladno mirnodopskom stanju, takvu si poziciju predsjednik eventualno može priskrbiti samo u ratnom stanju. Ali ni tada u potpunosti", kaže Lucić i otkriva da je to “rezultiralo čak i podjelama unutar vojske, odnosno vojnog vrha HV-a.

Na izjave su se danas oglasili i iz Ureda predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića. Priopćenje prenosimo u cijelosti: "Admiral Robert Hranj, donedavno načelnik Glavnog stožera OSRH, uputio je pismo predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću u kojemu odlučno odbacuje tvrdnje o podjelama u vrhu OSRH, a koje je javno iznio bivši načelnik GS OSRH Josip Lucić i sada kandidat HDZ-a na izborima za Hrvatski sabor. Budući da kao odgovoran i častan vojnik nikada nije javno govorio o politici, niti se politički ili stranački svrstavao, admiral Hranj pismo je uputio predsjedniku Milanoviću uz dopuštenje da ga se javno objavi isključivo u cilju zaštite ugleda Hrvatske vojske kojoj je do nedavno bio načelnik.

Josip Lucić prvi je umirovljeni načelnik GS OSRH koji se aktivno bavi politikom i pri tome smišljeno, u interesu HDZ-a i svom osobnom, iznosi laži na račun Hrvatske vojske. Njegove tvrdnje kako 'u sustavu i vrhu Hrvatske vojske postoje duboke podjele' opasan su presedan jer se nitko prije njega nije usudio na tako kvaran način uvući OSRH u predizbornu kampanju. Lucićevo političko divljanje do kraja ga razotkriva kao pokvarenog čovjeka koji je, kao još jedan u nizu HDZ-ovih besčasnika, lagao u Hrvatskom saboru tvrdeći da nije član HDZ-a.

Vjerojatno je, iz koristoljublja, svoju odanost HDZ-u samo zatajio i kada ga je tadašnji predsjednik Republike Stjepan Mesić imenovao za načelnika GS OSRH. Ironija pokvarene HDZ-ovske politike ipak ga je sustigla. S dužnosti načelnika GS OSRH smijenjen je 2011. na zahtjev tadašnjeg HDZ-ovog ministra obrane Davora Božinovića, Lucićev mandat je završen prijevremeno i naslijedio ga je Drago Lovrić. HDZ ga je smijenio, a sada je na HDZ-ovoj listi – to može samo čovjek bez časti.

Ali, osobni interesi odavno su pregazili njegovu čast, Lucić je dobro znao da čast nije na cijeni u HDZ-u. Čvrsto se uvezao sa svojim kumom Tomom Medvedom kojemu je upravo Lucić 2009. godine dodijelio čin brigadnog generala. Iako Medved nije imao za taj čin potrebno obrazovanje, već novcem stečenu priručnu diplomu. A kad se kum Medved dohvatio moći i novca, odužio se Luciću. Imenovao je Lucića ravnateljem svih veteranskih centara u Hrvatskoj. Snimanje reklama za državne tvrtke nisu valjda dovoljno unosne, pa je Lucić dobio od Medveda dužnost na kojoj se ništa ne radi, ali euri sjedaju na račun. Još malo, jer će HDZ-ove kumske veze na račun poreznih obveznika nestati s HDZ-ovom vlašću.

Osim predsjedniku Milanoviću, admiral Hranj svoje pismo uputio je i ministru obrane Ivanu Anušiću, a mi ga u nastavku ovog priopćenja prenosimo u cijelosti:

'Smatram da nikad nije dobro kada se vojska spominje u javnom prostoru u političkom kontekstu, a pogotovo u predizborno vrijeme. Stoga mislim da su izjave jednog umirovljenog generala, bivšeg načelnika, o podjelama u vojnom vrhu, koje se praktično nastavljaju na nedavne spekulacije nekih novinara o potencijalnom vojnom udaru, neprikladne, potencijalno opasne, a po osobnim spoznajama i netočne.

Uvjeren sam da su OSRH i njezin vrh jedinstvene i da im je jedina preokupacija da što bolje i efikasnije izvršavaju Ustavom i zakonima propisane zadaće, prvenstveno da brane Domovinu, u skladu s naredbama i odlukama legitimno izabranih političkih autoriteta (PRH, Sabor, MO). Na to su se vojnici obvezali i moralno, davanjem prisege. Kao donedavni načelnik uložio sam silnu energiju da OSRH, s jedne strane, budu apolitične, a s druge, jedinstvene. Izazova, u tom kontekstu je bilo i, na žalost, bit će ih i dalje.

Nadam se, ipak, da sam velikim dijelom u tome uspio i uvjeren sam da je i novom načelniku to jedan od glavnih prioriteta. Njemu i Oružanim snagama treba pomoći tako da se one ostave izvan predizborne utakmice i političkih rasprava te da svi akteri doprinose stvaranju atmosfere koja će Oružanim snagama olakšati izvršenje njezinih i onako teških zadaća'", stoji u priopćenju Ureda predsjednika Republike Hrvatske.

