Kakva akcija: Anonymousi hakirali printere po Rusiji pa masovno printali anti-propagandne dokumente

Hakerski kolektiv Anonymous hakirao je printere diljem Rusije i pokrenuo printanje više od 100.000 primjeraka PDF dokumenta u kojem se nalaze upute kako instalirati Tor preglednik kojim je moguće zaobići ograničenja koja je Rusija nametnula prilikom pristupanja internetu, objavili su na Twitteru.

We are #Anonymous



We have been printing anti-propoganda and tor installation instructions to printers all over #Russia for 2 hours, and printed 100,000+ copies so far. 15 people working on this op as we speak.#OpRussia #OpUkraine #ASS #ASSHAT #OpRedScare #AnonOps pic.twitter.com/szNnalaG0R