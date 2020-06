Analiza Skoke i Macana u studiju Večernjeg: Škoro gubi popularnost, a od SDP-a se očekivalo više

Svega je pet dana do izbora, a analitičari Božo Skoko i Krešimir Macan analizirali su poslijednji put trenutnu političku situaciju koju je predvodila novinarka Petra Maretić Žonja na Večernjem TV-u.

Još je svega pet dana do izbora, završni je tjedan. Kako vam se čini situacija i tko bolje stoji?

Skoko: sudeći prema ovim anketama, što se tiče dvije velike opcije, situacija je 'li-la'. Naravno da će u završnici doći do preslagivanja i ovaj tjedan ćemo znati točno tko ulazi, a tko ne. Negdje 10 do 15 posto birača je neodlučno, a polovica njih će odlučiti za koga će glasati zadnji tjedan te u njihovom će odabiru presuditi televizijska sučeljavanja i možda neki gafovi. Drugi dio neodlučnih će odabrati svoju opciju doslovce na biračkom mjestu.

Prema tome, moramo imati u vidu da ovih zadnjih pet dana jest presudno za onu 'finu korekciju'. Naravno da imamo one stranački odane birače koji od prvoga dana znaju svoj odabir, bez obzira na to tko je na listi, no mi se ovaj tjedan obraćamo onima koji još nisu sigurni hoće li izaći na izbore i onima koji se dvoume između dvije opcije.

Krešimire, kako se vama ovo čini - jesu li ovo najneizvijesniji parlamentarni izbori dosad?

Macan: Ma svaki su izbori neizvjesni. Kada prošli izbori završili Milanović-Karamarko 56-56, pa to je bilo za žile rezati, tako da je uvijek to tako. Kada se gledaju postojeće ankete, vidi se da je Restart u stagnaciji, umjesto da sad u završnici raste. Još su se javile i stranke poput Možemo, Fokus i Pametno i one su sada aktivnije, a vidimo i da ih ljudi sve više i više simpatiziraju pa bi i mogli doći do mandata. Za njih je jako bitno, kao što je i Božo rekao, da se one pojave sad kroz plakate, društvene mreže, a ako ljudi i vide da oni imaju šanse, još će više glasati za njih i ojačati ih.

Tko to radi bolje u ovoj završnici?

Skoko: Od SDP-a smo očekivali u ovoj završnici da nam daju jak razlog zašto bismo glasovali za njih, a to se nije dogodilo. I dalje imaju one fraze 'Birajte promjene', a zašto bismo mi birali promjene ako naš čekaju izazovi? S druge strane, HDZ je sve karte stavio na tu sigurnost koja je malo nagrižena ovim koronavirusom, a male opcije, pa čak i neki kandidati na listama većih stranaka bujaju od kreativnosti i aktivni su na društvenim mrežama. Ipak, kada pogledamo sve opcije zbirno, sve je to odrađeno pomalo školski i sigurno se nećemo sjećati ovih izbora za pet godina po originalnosti.

U sučeljavanjima je važno ne napraviti nekakav gaf. To ne smije sebi priuštiti niti Plenković koji ulazi kao favorit, a niti Bernardić koji ne smije ostaviti dojam da nije dovoljno kompetentan da odigra ulogu premijera.

Macan: Za Bernardića su očekivanja ionako niska, tako da i ako odradi to malo bolje, bit će dobro. No da se nadovežem na Božu, Domovinski pokret je taj koji gubi sve više na popularnosti, ako pogledamo zadnje statistike. Plenković još ima priliku danas se dokazati na sučeljavanju, no što Škoro radi da bi se iskazao ovih pet dana? On se boji da će izaći neki video, za koji uopće nije sigurno je li postoji ili ne. MOST tako paralelno raste i čini se onda vjerodostojnijim.

Što je s post-izbornim koaliranjima? Kada bismo pribrojili mandate s HRejtinga, 64 pripada Restartu, 60 HDZ-u, 18 Domovinskom pokretu, 5 MOST-u, 2 Možemo! i jedan Stipe Petrina. Kakve kombinacije možemo onda očekivati? HDZ i Domovinski pokret ili možda velika koalicija Restarta, Možemo i MOST-a?

Skoko: Sve je moguće, no kada bismo gledali realnost, teška je vjerojatnost da će MOST ili Domovinski pokret koalirati s Restartom, a nekoliko mandata koji će Možemo! ili možda Stranka s imenom i prezimenom dobiti nije dovoljno Restartu. S druge strane, HDZ bi mogao pokupiti mandate iz Domovinskog pokreta, no opet se moramo sjetiti da je dio birača Domovinskog pokreta nekoć bio dio HDZ-a i trenutno osjećaju veliki animozitet prema vladajućima. Može se dogoditi da će se i Domovinski pokret rascjepkati, pa će dio podržati koaliciju, a dio ne.

Može li se dogoditi da bi MOST koalirao s Restartom? Danas je Zlatko Komadina u interjvuu rekao kako ta opcija nije isključena.



Macan: Oni moraju razmišljati o koaliciji s centrom te i jedni i drugi imaju isti cilj, a ne vole Plenkovića.

Skoko: Restart ako koalira s MOST-om, morao bi napraviti jako puno preinaka i odricanja. Ako pak Domovinski pokret bude imao prevelika traženja koja bi bila svojevrsno poniženje za HDZ, mislim da bi se onda Plenković suzdržao od takvog odnosa koji mu šteti. Prvo će se pokušati igrati oko neke manjinske vlade, a onda će se ići na ponovljene izbore gdje će poentirati oni koje biračko tijelo bude najmanje smatralo krivima za ponovljene izbore. Ti ponovljeni izbori bili bi krajnja opcija i birači će kazniti one zbog kojih bi se ponavljali, ali veliku koaliciju možemo očekivati tek tada.

Mislite li da će izlaznost birača biti manja? Neki procijenjuju da će biti manja od 50 posto.

Skoko: Mislim da će biti psihoze i straha zbog trenutne epidemiološke situacije, pogotovo kod starijih birača.

Macan: Dao bih ovdje primjer državne mature - djeca obavljaju tu maturu, neki dolaze iz Bosne i Hercegovine i nitko ne priča o tome kako se to moglo odraditi. Imamo 350.000 turista u Hrvatskoj, svi dolaze k nama i nitko se ne boji toga, ali svi pričamo o tome kako će se održati izbori u ovim uvjetima.

Je li Plenković trebao otići u samoizolaciju?

Skoko: Da je htio napraviti dobar PR, mogao je, a opet i da je otišao, opet bi ga okrivili da je kukavica. Ono što ja mislim da će biti bitno glasačima za mjesec dana je kako će oni prebroditi ovu koronakrizu i kako će živjeti za par mjeseci, a ne tko će biti u tim saborskim stolicama. Danas mi je i frizerka rekla kako će ovoga puta glasovati racionalno, a ne srcem i to mislim da su ljudi to počeli shvaćati. Tu je i SDP propustio priliku jer se trebao profilirati kao stručan tim koji je sposoban voditi državu u krizi. Problem je i kod Bernardića jer ga ni članovi ne percipiraju kao njihovog lidera. Od Bernardića očekujemo puno, mislim da je kompetentan, ali samo mora pokazati tu 'točku na i'. I sučeljavanje u petak je bitno, ali ovo sučeljavanje danas će odrediti ritam.

Kako vam je ovo zadnja analiza, hoćete li se usuditi prognozirati i pobjednika?

Skoko: I 2016. godine su ankete pokazive nadmoć SDP-a, pa se to na kraju pokazalo netočnim jer je bilo teško profilirati glasače HDZ-a, tako da mislim da će pobjedu ipak odnijeti HDZ.

Macan: Ja bih rekao kako će SDP dobiti više glasova u Hrvatskoj, ali da će ga HDZ preskočiti s ona dva mandata.