Stožer i DIP odredili pravila: Doznajemo kako će glasati građani u samoizolaciji

Broj zaraženih koronavirusom u svijetu premašio je deset milijuna, a od toga je u Europi više od milijun i pol oboljelih, dok je broj umrlih u svijetu dosegnuo gotovo pola milijuna ljudi. U Hrvatskoj je danas, točno tjedan dana uoči izbora, zabilježeno 67 novih slučajeva zaraze pa trenutačno imamo 435 oboljelih od infekcije COVID-19 i među njima 60 ljudi na bolničkom liječenju. Na respiratoru nije nitko. Objavio je to danas Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, navodeći u izvješću da je u samoizolaciji trenutačno na području cijele Hrvatske 2279 osoba.

Budući da su i dalje najveća žarišta zaraze u Zagrebu i Đakovu, a oboljelih ima i u drugim županijama, za očekivati je da će i u tjednu prije izbora rasti broj zaraženih i samoizoliranih. Stoga će se Državno izborno povjerenstvo (DIP) koje je zaduženo za izbore u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo (HZJZ) danas u podne očitovati o načinu glasanja građana koji su u samoizolaciji i uputama za održavanje izbora. To nam je potvrdio predsjednik Nacionalnog stožera, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekavši sljedeće:

- DIP će u utorak izvijestiti javnost o načinu glasanja građana koji su u samoizolaciji i na kućnom liječenju te o uputama za održavanje izbora rađenim u suradnji s HZJZ-om. Svim građanima u samoizolaciji bit će omogućeno glasanje, što, naravno, ne znači da će moći izlaziti na birališta, a detalje o glasanju građana u samoizolaciji sutra će objaviti DIP zajedno s uputama za održavanje izbora - kazao je Božinović.

Video: Alemka Markotić o koronavirusu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Noćni klubovi nisu jedini

Kako neslužbeno doznajemo, građanima kojima je propisana samoizolacija i onima koji su na kućnom liječenju, a žele glasati birački odbori doći će pred ulazna vrata njihova doma i ti će građani, uz poštivanje svih mjera zaštite i razmaka od članova biračkog odbora, glasati na ulaznim vratima. Samo ako je riječ o nepokretnim osobama birački odbor će uz sve mjere zaštite ući u stan kako bi mogle iskoristiti svoje pravo glasa. Što se tiče izlaska ostalih građana na parlamentarne izbore, koji su se inače održavali ovih dana i u drugim europskim zemljama, jer je na jesen i po navodima Svjetske zdravstvene organizacije moguć žešći drugi val pandemije pa bi izbori bili riskantniji nego sada, građani će ponijeti svoju kemijsku olovku na biračko mjesto.

Kako doznajemo, preporuka je da "zaokruživanje" građani obave s maskom na licu koju bi trebali nositi i članovi biračkog odbora, a sve to nakon prethodne dezinfekcije ruku. Struka danima ponavlja da epidemiološka situacija u zemlji nije takva da bi ovi parlamentarni izbori bili sporni unatoč rastu broja zaraženih u međuvremenu. No u svakom slučaju, sada se najveći broj novooboljelih povezuje s noćnim izlascima. Tako je barem u Zagrebu, koji je uz Đakovo, trenutačno žarište zaraze koronavirusom te se ovih dana apelira na mlađu populaciju da se pridržava mjera prevencije u noćnim izlascima.

Zar uhićenja zbog maski!?

Preporuka koja je na snazi govori o maksimalnom broju od 200 posjetitelja u zatvorenim prostorima, dezinficijensima za ruke na ulazu, provjetravanju prostora te postavljanju stolova u klubovima uz razmak kako bi se mogla provoditi fizička distanca. Noćni život nepoveziv je, jasno, s držanjem distance, a i sve nabrojeno je preporuka. Neslužbeno se može čuti da će se, ustanovi li se idućih dana da je upravo noćni život okidač zaraze "koronom", preporuke mijenjati, a uvjeti postrožiti. Nije moguće upirati prstom isključivo u noćne klubove kad se istodobno održavaju jednako brojna okupljanja poput svadbi te maturalnih zabava, također u zatvorenim prostorima.

Kad je situacija bila drukčija, HZJZ je naveo da će se od prvog srpnja broj posjetitelja podignuti na 350 u zatvorenim prostorima te tisuću na otvorenom. No sada se to ne čini izglednim. Da bismo suzbili širenje virusa, bit će nužna i veća odgovornost svih građana i pridržavanje uputa HZJZ-a i Stožera, kako bi se izbjegli događaji poput onog u subotu na zagrebačkom Glavnom kolodvoru kada je putnik s djetetom odbio staviti masku na lice, koju je inače imao sa sobom, iako je nošenje maski u javnom prijevozu postalo obvezno. Intervenirala je i policija jer su svi ostali putnici negodovali zbog njega, a muškarac je prekršajno prijavljen za narušavanje javnog reda i mira. U vezi s tim slučajem ministar policije je za N1 komentirao da mu nije bilo drago gledati snimku uhićenja, ali i da je putnik odbio staviti masku, a kad je putnici nemaju, vozač ne smije pokrenuti vozilo. "Naravno da meni ovo nije drago vidjeti, međutim, stvarno ne znam što čovjeka, ako ima masku, motivira da je ne želi staviti", komentirao je Božinović. Inače, od 25. veljače kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježena 2691 zaražena osoba, od kojih je 107 preminulo, a 2152 su se oporavile.