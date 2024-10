Ako iduće godine želimo više Nijemaca na Jadranu, ovo bi nam trebao biti glavni adut

Kakva će biti iduća turistička sezona za mediteranske je domaćine, uključujući hrvatske, još poprilična enigma. Ali, prvi signali stižu. Najviše se po običaju promatra što se događa u Njemačkoj, odakle se ljeti na mediteranske obale seli dvadesetak milijuna ljudi. Analiza njemačkog portala Urlaubsguru tako je pokazala, na osnovi organizirane prodaje aranžmana, da su obiteljima s djecom trenutačno u fokusu Španjolska, Turska, Egipat, Grčka i Portugal.

Favoriti njemačkih turista

Iz njemačke udruge za prodaju aranžmana putem interneta Verband Internet Reisevertrieb (VIR), pak, stižu informacije da cjenovna prednost Turske u odnosu na Španjolsku opada, ali da Turska među Nijemcima trenutačno svejedno prednjači kada je riječ o paket-aranžmanima rezerviranim putem interneta. U analizi VIR-a konstatira se i da su paket-aranžmani za Tursku, i pored rasta cijena zbog inflacije u toj zemlji, i dalje po osobi jeftiniji oko sto eura od mediteranskog prosjeka (970 do 1082 eura). U krugu zemalja koje, prema VIR-u, trenutačno plijene najviše pozornosti Nijemaca je i Grčka, koja je uz Španjolsku i Tursku bila među favoritima njemačkih turista i ove godine. Ove tri zemlje tražene su među Nijemcima i sada, za jesenska putovanja, a procjene kažu i da je svaki treći euro za božićna putovanja u njemačkoj internetskoj prodaji putovanja potrošen na Španjolsku.

Za razliku, hrvatski se turizam, koji je s više od 3,4 milijuna gostiju u 2022. upisao rekordan posjet iz Njemačke, ove godine bori s minusom u odnosu na lani od pet posto. Sve to nije razlog za uzbunu, dostupne ankete ipak daju samo djelomičnu sliku. Ali, ako se u 2025. godini žele bolji rezultati, njemačkom tržištu treba posvetiti posebnu pozornost.

– Njemački BDP bit će negativan drugu godinu zaredom, a iako je riječ o malom padu, ipak se radi o bitnom faktoru. To ukazuje na određenu smanjenu konkurentnost njemačke industrije, rast troškova energenata, nedostatak radne snage i sl. Njemačko stanovništvo tu krizu još uglavnom ne osjeća, a znamo i da su stanovnici Njemačke i dalje spremni uložiti znatan dio kućnog budžeta u putovanja. Nastavit će putovati, ali pritom će usporedba cijena igrati važnu ulogu, posebno nakon poskupljenja skijaških aranžmana – govori Romeo Draghicchio, direktor predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Njemačkoj, koji kaže da će ozbiljan uvid u putovanja Nijemaca 2025. dati tek FUR-ova Reiseanalyse u siječnju.

Direktor HTZ-a u Njemačkoj podsjeća i da hrvatski turizam unatoč ovogodišnjem minusu iz Njemačke i dalje ugošćava više Nijemca nego prije pandemije. – Hrvatska je konsolidirala svoj rezultat s više od tri milijuna dolazaka iz Njemačke, a naši ciljevi uključuju održiv razvoj turizma, rast prometa u predsezoni i posezoni te povećanje dolazaka u destinacije koje nisu u središtu turizma, posebice na kontinentu – naglašava Draghicchio i otkriva da cijene na hrvatskom Jadranu trenutačno, za razliku od ljetos, Nijemcima nisu u fokusu.

Zasad se, kaže, u njemačkim medijima o tome ne piše, ali vjeruje da će, kako bude rastao interes za putovanja u Hrvatsku, porasti i interes za sve teme iz hrvatskog turizma, pa onda i za cijene. Jadranski domaćini to nerado priznaju, ali upravo su cijene u Hrvatskoj ljetos bile sporne kako za Nijemce tako i za mnoge druge europske goste. Je li to objašnjenje i za minus iz Njemačke?

– Racionalni Nijemci i inače su izuzetno osjetljivi na cijene, a one su u hrvatskom turizmu ozbiljno rasle – ne proturječi toj mogućnosti direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić. Bitno je koliko je prihvatljiv odnos cijene i kvalitete onog što nudimo gostima.

Ozbiljan rast hrvatskih cijena

– Svakako treba imati na umu da se kriza u Njemačkoj produbljuje, a to će definitivno utjecati na putovanja – smatra Ostojić. Minusi iz Njemačke redaju se u Hrvatskoj, inače, drugu godinu zaredom. Ništa dramatično, svake godine i dalje dolazi osjetno više Nijemaca nego tijekom do pandemije najbolje 2019., kada ih je na odmoru u Hrvatskoj bilo tri milijuna. Ipak, ima razloga zašto broj njemačkih turista ove godine u nekim mediteranskim zemljama i dalje raste, a kod nas, u najmanju ruku, stagnira. Španjolska ih je, recimo, lani ugostila gotovo 11 milijuna, a ove godine upisala i novi plus iz Njemačke.

– Naša je prednost u koroni bila blizina europskim emitivnim tržištima, a i dobro smo upravljali pandemijom – objašnjava rekordne brojke iz Njemačke tijekom rane postkorona faze V. Ostojić. – Možda smo malo zaboravili da više ne uživamo tu ekskluzivnu poziciju i da se u utrku vraćaju i druge zemlje. Povrh toga, moglo bi se reći kako je na krilima dobre potražnje s cijenama napravljen korak previše. Svaki domaćin za sebe formira cijenu, ali ove smo godine dobili jasnu poruku i ozbiljno treba razmisliti o cjenovnoj politici za 2025. – poručuje Ostojić. Dobro pogođene cijene i jesu formula turističkog uspjeha. To potvrđuje i spomenuta Španjolska, u kojoj broj posjeta raste i pored sve glasnijih prosvjeda protiv overturizma.

