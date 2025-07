Afere Dijagnoza, Bankomat, Agrokor, Ina... ogledni su primjeri sporosti pravosuđa

Da se ovaj postupak vodio kada je trebalo, u vrijeme kad i u Osijeku (2009./2010.), budite uvjereni da bi sankcije bile makar dvostruke, pa i više, od ovih. No ovaj predmet je, što bi se reklo, pojelo vrijeme i dosta je djela palo u zastaru... Nije vaša krivnja što je postupak tako dugo trajao, no vi ste iskoristili ljude, uzimali ste novac i onda ste se u obranama, neki od vas, pozivali na sudjelovanje u Domovinskom ratu... To vam nije olakotna okolnost, jer ako ste se borili u Domovinskom ratu, onda ste se borili za državu u kojoj postoje pravila i zakoni i vi ste trebali kao dragovoljci biti primjer drugima i pridržavati se tih zakona države za koju ste se borili... – kazao je neki dan Dinko Mešin, sudac Županijskog suda u Splitu, dok je obrazlagao nepravomoćnu presudu optuženicima u aferi Dijagnoza.