Pali Instagram, Facebook i Messenger, korisnici diljem svijeta imaju problema

U nedjelju oko 20 sati, tisuće prijava korisnika preplavile su stranice Down Detectora. Velik broj prijava dolazi i iz Hrvatske.

Korisnici javljaju da imaju problema s aplikacijama kompanije META, odnosno s Facebookom, Instagramom i Messengerom.

User reports indicate Facebook Messenger is having problems since 2:08 PM EDT. https://t.co/hd5tbiWvQV RT if you're also having problems #FacebookMessengerdown