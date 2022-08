Naši znanstvenici s prestižnog Yalea objašnjavaju radove kojima su zapanjili svijet

Nakon što je 2019. godine prof. dr. sc. Nenad Šestan sa suradnicima osupnuo svijet viješću kako su u laboratoriju uspjeli djelomično revitalizirati mozak svinje četiri sata nakon uginuća, slijede nova dostignuća. Ovaj puta je prof. Šestan zajedno s dr. sc. Zvonimirom Vrseljom te dr. Davidom Andrijevićem iz svojeg Šestan Laba na Medicinskom fakultetu prestižnog američkog Sveučilištu Yale, jednog od najboljih na svijetu, uspio je djelomično revitalizirati i neke od organa ove životinje. Ovaj hrvatski tim znanstvenika uspio je obnoviti krvotočje te staničnu aktivnost u vitalnim organima svinje poput srca i mozga, jedan sat nakon uginuća. Nitko nema nikakve sumnje kako se radi o nevjerojatnim rezultatima koji mogu imati dalekosežnog utjecaja na razumijevanje i razvoj brojnih grana znanosti. U novom radu opisuje se postupak u kojem su znanstvenici svinje koje su uginule prije sat vremena priključile na sustav nazvan OrganEx koji upumpava nadomjestak krvi kroz tijela životinja. Otopina koja sadrži krv životinje i 13 spojeva poput antikoagulanata usporila je raspadanje tijela i ubrzo obnovila neka svojstva organa, poput kontrakcije srca i aktivnosti u jetri i bubregu.

Foto: Marin Balaić Ilustracija perfuzije organa i oporavka stanica pomoću OrganEx tehnologije. Analog krvi koji spašava stanice isporučuje se vitalnim organima jedan sat nakon smrti

Ponovo, kao u prvom pokusu, OrganEx je pomogao da se sačuva integritet jednog dijela tkiva mozga, ali nije primijećena nikakva aktivnost mozga koja bi mogla uputiti na to da su životinje obnovile svjesnost ili osjetnost. Naše znanstvenike zamolili smo da nam objasne što je moguće više detalja o ovom novom pokusu koji je još jednom osupnuo znanstvenu ali i svjetsku zajednicu. Zanimala nas je ponajprije osnova, odnosno jesu li organi revitalizirani na isti način kao i mozak 2019. godine.

- Da. Modificirali smo našu tehnologiju i primijenili je na cijelo tijelo i sve organe. Slično prethodnom radu, pokazali smo da sve stanice nisu nepovratno uništene jedan sat nakon smrti i da uz primjerenu intervenciju, možemo stanice u svim organima “nagovoriti” da se počnu popravljati, rekao nam je dr. Vrselja. Na taj način, navodi se u tekstu objavljenom u časopisu Nature, preispituje se pojam smrti uslijed zatajenja srca koja nastupa kada stane krvotok i opskrba kisikom, odnosno postavljaju pitanje je li smrt nepovratna podižući usput i etičko pitanje definicije smrti.

Dr. sc. Zvonimir Vrselja

Naši znanstvenici kažu kako je to ipak van njihove studije te se ovim pitanjem nisu htjeli baviti i ne bi htjeli spekulirati. - Nature je popratio naš rad s nekoliko dodatnih članaka, u jednom od tekstova se dotiču te teme. To je od strane vanjskih stručnjaka koji komentiraju naš rad i postavljaju to pitanje. Naš rad, postavlja jedno znanstveno pitanje i strogo odgovara samo na njega, a to je što se zbiva sa stanicama i možemo li ih spasiti nakon jednog sata smrti, objašnjavaju nam. Doista dr. Vrselja i kaže kako rezultati ne pokazuju da je svinja na neki način reanimirana nakon smrti, posebno zato što nema prisutnosti električne aktivnosti u mozgu. Naši su znanstvenici naprosto natjerali stanice da čine nešto što inače ne mogu kada životinja umre. Prof. Šestan pretpostavio je kako bi ovakva studija mogla imati rezultata nakon uspjeha s mozgom jer je mozak organ koji je najosjetljiviji na uskratu kisika, naprosto ako je moguće obnoviti neke funkcije u mozgu onda je to svakako moguće i u drugim organima.

- Primijetili smo da postoji stanični oporavak u svim organima koje smo promatrali. U nekih organa smo primijetili da se počela i funkcija vraćati, ali obzirom da je detaljnija, klinička procjena organa bila van cilja ovoga rada to smo ostavili za nastavak istraživanja, kažu naši znanstvenici. No, ovakvi eksperimenti ipak znače novi pristup u medicini, zanimalo nas je do koje razine. - Nasa tehnologija usmjerena prema oporavku oštećenih organa koji nisu kandidati za transplantaciju. Nadamo se da ćemo u skoroj budućnosti povećati dostupnost organa za transplantaciju, rekao nam je prof. Šestan.

Dakle, ključ su ovog uspjeha sustavi OrganEx i BrainEx, pa smo zamolili za više detalja o njihovu funkcioniranju.

- OrganEx je nastavak BrainEx tehnologije, morali smo prilagoditi tehnologiju da bude spreman za primjenu na cijelo tijelo. Tehnologija ima dvije glavne komponente, stroj sastavljane od pumpi, senzora i drugih dijelova koji imitiraju funkcije srca, pluća i bubrega te umjetnu krv bez stanica koja sadrži nutritivne komponente i lijekove za oporavak stanica, govori nam dr. Andrijanić. Koliko je sve ovo daleko od kliničke primjene? Može li je uopće biti ili je ipak bolje razvijati novi organ na neki od inovativnih načina, zanimalo nas je. - Potrebno je dalje istraživanje koje će pokazati možemo li presaditi ove organe. To nam je u planu. Što se tiče novih metoda i razvoja organa, dosta toga se radi, ali kao i sve druge metode postoje tehnička poteškoće koje treba riješiti. Svaki pokušaj je korak u pravom smjeru, jer bez obzira na metodu postoji ozbiljan problem u nedostatku organa, objasnio nam je dr. Vrselja. U studiji su neke od životinja priključene na OrganEx, druge na uređaj ECMO, za izvantjelesna membranoznu oksigenaciju. OrganEx bio je znatno efikasniji, pa nas je zanimalo može li i zamijeniti ECMO. - To nije bio cilj naše studije. Mi smo razvili našu tehnologiju koja koristi slične principe kao i ECMO, ali ima daleko vise mogućnosti što se tiče potpore fizioloških potreba organizma. U sali znamo reći da je naš sustav ECMO na steroidima, kažu naši znanstvenici. Studija zaključuje kako su jetre životinja priključenih na OrganEx proizvodile daleko više proteina albumina nego druge, a stanice u svakom vitalnom organu puno su više odgovarale na glukozu.

Dr. David Andrijanić

Koji je organ odgovorio na OrganEx najbolje nije tako lako odgovoriti.

- Ovo je jako teško pitanje, jer ne postoji jedna mjera koju bi mogli primijeniti na sve organe. Ono što smo primijetili u svim organima koji se mogu koristiti u transplantaciji da stanice nisu mrtve i da smo ih uspjeli “nagovoriti” da se počnu popravljati, kaže dr. Vrselja. Jasno, ovakvi eksperimenti povlače uvijek i etička pitanja, kako je bilo i prije tri godine kada je napravljen pokus na mozgovima svinja. - Još na početku prve studije uključili smo eksperte iz bioetike, prava i drugih područja da nas konzultiraju i vode istraživanje. Na temelju smjernica koje su razvijene planirali smo ovu studiju. Kao i prethodni put, poduzeli smo sve mjere kako bi spriječili povrat globalne električne aktivnosti u mozgu i patnju životinja, objasnio je dr. Andrijanić. Istraživanja ovdje sasvim sigurno neće stati te će uključivati i druge znanstvene metode koje će dovesti do novih spoznaja oko novog uspjelog rada naših znanstvenika. - Da. Jedna od značajnih stvari koju smo napravili je analiza gena koji se prepisuju odnosno transkriptoma. Ono što smo otkrili je da uz klasične molekularne tehnike vidimo da stanice organa koji su tretirani OrganExom aktiviraju gene za popravak DNK, održavanje citoskeleta, proizvodnju energije i gena protiv apoptoze (stanične smrti). Također, ovu veliku bazu podatka napravili smo javnom tako da i druge grupe mogu provoditi dodatna istraživanja, kaže prof. Šestan.