Najudaljenije tijelo u Sunčevu sustavu je ružičasti patuljasti planet Farout

Znanstvenici su otkrili da je najudaljenije tijelo u Sunčevu sustavu toliko daleko da su nadjenuli ime "Farout" sporom, ledenom ružičastom patuljastom planetu 120 do 130 puta udaljenijem od Sunca nego Zemlja.

Njegovo je otkriće objavio ovog tjedna centar za male planete međunarodne astronomske unije.

Astronom Scott Sheppard iz znanstvenog instituta Carnegie u Washingtonu kaže da se procjenjuje da patuljasti planet, službene oznake 2018 VG18, ima promjer 500 do 600 kilometara.

U Sunčevu sustavu je oko 50 patuljastih planeta. Najveći je Pluton promjera oko 2370 kilometara i Eris promjera 2325 kilometara.

"Kad sam tijelo prvi puta ugledao toliko se sporo kretalo, bilo je najsporije koje sam ikad vidio. Pa sam sam sebi promrljao nešto poput " Far out (fantastično). To je super". No isto tako to je tijelo tamo vrlo daleko (far out znači i tamo daleko) pa je to razlog zbog kojeg smo ga nazvali Farout", kaže Sheppard.

"Ne znamo mnogo o njemu", dodao je Sheppard. "Tek smo ga otkrili prošlog mjeseca. Na temelju njegove svjetlosti možemo odrediti veličinu. Znamo njegovu boju. Ima ružičasti, crvenkasti odsjaj. Kad bi tamo postavili led i ozračili ga sunčevim zrakama s vremenom bi led dobio cvenkastu, ružičastu boju. Stoga mislimo da je površina vjerojatno pokrivena ledom".

Sheppard i drugi znanstvenici uočili su Farout tijekom potrage za tijelima vrlo udaljenog solarnog sustava među kojima i mogućim planetom X koji bi, po njemu, mogao biti pet do deset puta veći od Zemlje. Godine 2014. ti su znanstvenici rekli da bi mogao postojati deveti veliki planet u vanjskom dijelu solarnog sustava.

Farout se kreće toliko sporo da bi mu možda trebalo i tisuću godina za jedan krug oko Sunca.

Drugo najudaljenije tijelo u Sunčevu sustavu je Eris, koji je 96 puta udaljeniji od Sunca u odnosu na Zemlju. Pluton je 34 puta udaljeniji od Sunca u odnosu na Zemlju.