Komunikacijski stručnjak: Indikativno je da su sve Zuckerbergove mreže pale odjednom

Korisnici diljem svijeta ne mogu pristupiti popularnim društvenim mrežama Facebooku, Instagramu, WhatsAppu i Messengeru, a komunikacijski stručnjak Petar Tanta smatra kako je indikativno da je sve palo odjednom, a ne pojedinačno i po regijama.

- Facebook, Instagram, WhatsApp i Messenger, svi servisi u vlasništvu Marka Zuckerberga odnosno u sastavu Facebook grupe trenutačno ne rade, za Večernji list kaže Petar Tanta, komunikacijski stručnjak i direktor CTA komunikacija.

Povremeni ispadi globalnih internetskih servisa nisu novost, ali Tanta ističe da je ovaj put slučaj nešto drugačiji:

- Indikativno je da su svi Facebookovi servisi pali istovremeno i u svim dijelovima svijeta, što je vjerojatno prvi takav zabilježeni slučaj do sada. Stoga, je moguće zaključiti da se ne radi o grešci na serverima budući su oni odvojeni i raspoređeni za pojedine servise kao i s obzirom na regije. Rano je govoriti o čemu se radi, vrijeme oporavka će puno toga reći o opsegu problema koji je doveo do svjetskog pada Facebooka i njegovih servisa. Facebook ima snažne i dobro razrađene protokole za oporavak, i vjerojatno niz scenarija u slučaju raznih napada i kvarova. No, ponavljam, ovoga puta indikativno je da je sve palo odjednom, a ne pojedinačno i po regijama - poručuje Tanta.

Ostali servisi poput Vibera, Signala i Telegrama nisu pali, a društvena mreža Twitter, trenutačno služi kao izvor informacija i nagađanja oko pada Facebookovih servisa - kaže nam Petar Tanta, komunikacijski stručnjak i direktor CTA komunikacija.