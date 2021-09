WhatsApp priprema novost za svoje korisnike: Mnoge će oduševiti što dolazi

U posljednje vrijeme brojne novine su najavljene na WhatsAppu koje bi trebale poboljšati korisničko iskustvo. Posljednja najavljena tiče se opcije Last seen, odnosno kad ste zadnji put bili na aplikaciji.

Ovisno o tome što se odabrali, a to je mogao vidjeti ili bilo tko ili nitko, prenosi Poslovni Dnevnik.

Uvođenjem nove opcije My contacts except… (Moji kontakti, osim…), što znači možete odrediti tko će što vidjeti od vaših kontakata. Idealno za sve one koji ipak žele informirati neke, a s druge strane opet zadržati svoju privatnosti.

WhatsApp is planning to add the "My contacts except..." option for Last Seen, Profile Picture and About, so you will be able to exclude specific contacts without disabling the feature! 💯

Note: you cannot see the last seen of excluded contacts.



Availability: in a future update. pic.twitter.com/LWTihboePd